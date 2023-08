Pierogi ze śliwkami. Sprawdzony przepis na sezonowe pierogi z owocami

Pierogi ze śliwkami możesz zrobić z dowolnych śliwek, chociaż te klasyczne to pierogi z tradycyjnymi węgierkami. Śliwki do pierogów zawsze trzeba wypestkować.

Jak zrobić dobre ciasto na pierogi z owocami?

Ciasto na pierogi trzeba cierpliwie wyrabiać (można wykorzystać do tego robota z hakiem do wrabiania ciasta). Po wyrobieniu ciasta trzeba dać mu „odpocząć” – nie pomijaj tego kroku. Po schłodzeniu nabierze odpowiedniej konsystencji i nie powinno się kurczyć podczas wałkowania, warto jednak delikatnie podsypywać stolnicę mąką. Najbardziej pracochłonna część przygotowań to lepienie samych pierogów. Nie muszą być idealne, ale ważne jest, aby dobrze skleić brzegi. Inaczej nadzienie wypłynie. Po wyjęciu pierogów z wody można dodać do nich odrobinę masła lub oleju, aby się nie sklejały.

Ciasto z tego przepisu możesz śmiało wykorzystywać także do zrobienia innych pierogów z owocami: n. z borówkami czy wiśniami.

Jak podawać pierogi ze śliwkami?

Jedno z naszym zdaniem najpyszniejszych połączeń (i takie proponujemy w przepisie) to podanie pierogów ze śliwkami w towarzystwie kwaśnej śmietany oraz cynamonu wymieszanego z cukrem. Ale to nie jest jedyna możliwość. W wersji bardziej fit można zjeść pierogi z jogurtem naturalnym, a jeśli chcesz je nieco dosłodzić, dodaj odrobinę miodu. Śliwkowe pierogi dobrze też smakują podsmażone z cukrem na maśle (mają wówczas delikatnie chrupiącą, słodką skórkę), choć zdecydowanie nie jest to dietetyczna wersja. Do smażonych pierogów również będzie pasował cynamon.

Przepis: Pierogi ze śliwkami Pyszne pierogi ze śliwkami. Idealne na słodki posiłek. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g mąki pszennej

250 ml letniej wody

1 jajko

50 g masła

szczypta soli

ok. 20-30 śliwek

do podania: śmietana, cukier, cynamon Sposób przygotowania Zrób ciasto na pierogiMasło rozpuść w rondelku i przestudź. Mąkę przesiej, dodaj szczyptę soli, jajko i rozpuszczone masło. Wymieszaj wszystko i wyrabiaj ciasto na jednolitą masę (w razie potrzeby lekko podsypuj mąką, ale ciasto powinno być nieco kleiste). Uformuj kulę, zawiń w folię spożywczą i odstaw do lodówki na ok. 25 minut. Uszykuj śliwkiOwoce umyj i powyciągaj z nich pestki. Możesz pokroić śliwki na połówki lub na ćwiartki. Zrób pierogiCiasto podziel na mniejsze części, rozwałkuj cienko i wykrawaj koła za pomocą szklanki lub wykrawaczki do pierogów. Na każdy krążek nałóż śliwki. Dobrze zlep brzegi. Układaj pierogi na posypanym mąką stole. Gotuj pierogi partiami w osolonym wrzątku. Kiedy wypłyną, gotuj jeszcze ok. 3-4 minut. Podawaj pierogi ze śmietaną, cukrem i cynamonem.

