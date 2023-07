Jak zrobić idealny dżem truskawkowy? Sekretem jest jeden składnik

Dżem truskawkowy jest z zasady bardzo łatwy do zrobienia. W jego najprostszej wersji wystarczą truskawki, cukier i odrobina cierpliwości przy gotowaniu całości.

Dżem truskawkowy – ile cukru dodać?

Do zrobienia dżemu truskawkowego można wykorzystać dostępne w sklepach cukry żelujące. To najszybsza i najmniej pracochłonna opcja na zrobienie domowych przetworów. Najlepiej wówczas trzymać się proporcji na opakowaniu cukru, chociaż z doświadczenia wiemy, że można go dać nieco mniej. Taki dżem razem z przygotowaniem owoców i przełożeniem gotowego produktu do słoików zrobisz nawet w 30 minut. Jego dużą zaletą jest to, że owoce zachowują ładny, żywy kolor.

Aby zrobić domowy dżem, można wykorzystać też zwykły cukier. Tu proporcje w różnych przepisach mogą się różnić. Są tacy, którzy wręcz do minimum ograniczają ilość cukru (250 g na kilogram owoców), są tacy, którzy lubią bardziej posłodzić swoje dżemy (500 g i więcej na kilogram owoców). Owoce należy zasypać cukrem, poczekać aż puszczą sok, a następnie gotować na niewielkim gazie, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji dżemu. Taki dżem będzie dużo ciemniejszy, niż ten zrobiony przy użyciu cukrów żelujących.

Do dżemu truskawkowego można dodać sok z cytryny lub kwasek cytrynowy (sok z jednej cytryny na kilogram owoców). To przełamie nieco słodycz owoców z cukrem, ale kwasek cytrynowy działa również stabilizująco na przetwory i pomaga zachować ich kolor.

Jak długo robi się dżem truskawkowy?

Cały proces może trwać nawet 5-6 godzin, wszystko zależy od tego jak dużo wody mają w sobie truskawki i ile cukru dodasz. Dżem należy mieszać co jakiś czas. Konieczny tu jest garnek z grubym dnem, inaczej dżem może się przypalić. Kiedy dżem jest odpowiednio gęsty, należy gorący przekładać do wyparzonych słoików i dobrze zakręcić.

Dodaj masło do dżemu truskawkowego

Przepis na dżem truskawkowy z dodatkiem masła podaje Anna Wrońska, kulinarna blogerka, autorka znanego bloga Aniagotuje.pl. Proporcje jej dżemu truskawkowego (na pięć słoiczków po 280 ml) to:

2 kg truskawek,

500 g cukru,

dwie cytryny,

30 g masła.

Cały proces przygotowania to klasyczny sposób na dżem. Sekretem jest długie gotowanie, aby odparować płyn i uzyskać odpowiednią konsystencję. Po co do owoców dodawać masło (dodaje się je na początku gotowania, razem z cukrem i sokiem cytryny)? Jak pisze blogerka, „dodatek masła sprawia, że dżem smakuje jeszcze lepiej... intensywniej. Dżem zyskuje dodatkowy smak – smak umami. W produktach bogatych w białko znajduje się kwas glutaminowy, na który reagują nasze receptory smakowe. W maśle nie ma go dużo, jednak jest to wystarczającą ilość, by sprawić, że dżem truskawkowy będzie smakować i pachnieć niebiańsko”. Anna Wrońska zwraca uwagę, że na górze dżemu w słoiku mogą pojawić się zastygnięte kawałki masła. To normalne i nie należy się tym przejmować.

Czym przyprawić dżem truskawkowy?

Dżemy z truskawek można aromatyzować. W ten sposób można stworzyć autorską wersję idealnego dżemu truskawkowego. Do dżemu podczas gotowania wystarczy dodać aromatyczny składnik. Może to być np.

laska wanilii,

kieliszek rumu lub whisky (alkohol odparuje pozostawiając aromat),

kwiaty lipy – świeże lub suszone (należy je wyjąć na koniec),

kora cynamonu,

papryczka chili.

Truskawki świetnie łączą się też z innymi owocami. Można do nich dodać rabarbar (szczególnie polecamy tę wersję), jagody, maliny czy jabłka.

