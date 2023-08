Nietypowe pomysły na pesto. Wśród nich pesto z liści rzodkiewki

Pesto to uniwersalny dodatek do makaronów, sałatek, kanapek, ale też innych dań – np. pieczonych warzyw czy mięs z grilla. Ma jeszcze jedną ważną zaletę: pesto robi się dosłownie w pięć minut.

Jak zrobić pesto?

Domowe tradycyjne pesto ma bardzo skład: to oliwa z oliwek, świeża bazylia, orzeszki piniowe, tarty parmezan, sól i sok z cytryny do smaku. Jeśli masz podstawowy skład, możesz eksperymentować zamieniając poszczególne składniki. Liście bazylii możesz zastąpić np. szpinakiem czy nacią marchewki. Możesz też mieszać ze sobą różne składniki (np. bazylię i liście pietruszki). Ważna w pesto jest oliwa dobrej jakości i tu nie warto iść na skróty. Oliwę można zastąpić dobrym olejem, świetnie się tu nada np. olej lniany.

Podobnie jest z orzeszkami piniowymi (które są jednocześnie bardzo drogie): można je zastąpić innymi orzechami – jeden z najpopularniejszych zastępników to orzechy nerkowca, które są łagodne w smaku i nadadzą pesto przyjemnej kremowości. Ale mogą to też być orzechy włoskie czy orzechy ziemne. Aby wydobyć smak orzechów, warto je jednak najpierw uprażyć na suchej patelni. Dodatkiem do pesto mogą być także prażone nasiona słonecznika albo dyni. W wegańskich wersjach pesto parmezan można zastąpić płatkami drożdżowymi.

Aby zrobić pesto, wystarczy wszystkie składniki rozetrzeć w moździerzu albo zmiksować w blenderze.

Nietypowe pomysły na pesto

Jeśli znudziło ci się bazyliowe pesto, albo zwyczajnie – nie masz pod ręką bazylii – wykorzystaj inne składniki, które masz w domu.

Pesto liści pietruszki



Pesto z poczciwych liści pietruszki, to naszym zdaniem jedna z najlepszych opcji na ten dodatek. Wystarczy w tradycyjnym przepisie zastąpić bazylię pietruszką. To jedna z najzdrowszych wersji pesto. Wypróbuj pesto z pietruszki podane z makaronem cukiniowym i rybą.



Pesto z buraka



Zaskakuje kolorem, można je jeść na zimno i na gorąco. Można dodać do makaronu, a można wykorzystać jako zdrową pastę do chleba. Przepis na pesto z buraka.



Pesto z awokado



Fani awokado na pewno znają tę wersję pesto. Dodatek awokado sprawia, że jest idealnie kremowe. Przepis na pesto z awokado.



Pesto z liści rzodkiewki



To prosty sposób, aby wykorzystać to, co zwykle ląduje w koszu. Liście rzodkiewki są zdrowe i idealnie nadają się do zrobienia pysznego, zielonego pesto. Zobacz, jak wykorzystać liście rzodkiewki.Czytaj też:

