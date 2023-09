Nietypowy pomysł na wykorzystanie bułki tartej. To zajmie tylko 5 minut

Co zrobić z bułki tartej? Pierwsza myśl to panierka, ale ze smażonej bułki tartej możesz też zrobić pyszną posypkę do potraw. To nie jest zwykła zasmażka.

Bułka tarta to nic innego jak wysuszone i starte lub zmielone pieczywo. Tradycyjnie wykorzystuje się ją do panierek (np. do panierowania kotletów schabowych albo filetów rybnych czy warzyw), robienia zasmażki, która wzbogaca smak potraw, ale też jako dodatek poprawiający konsystencję potrawy (np. w przypadku kotletów mielonych). Z bułki tartej, szczególnie tej grubo mielonej, można też zrobić pyszną posypkę. Jak zrobić posypkę z bułki tartej? Bułkę tartą należy przesmażyć na oliwie i dodać do niej nieco masła. Powinna być usmażona na złoto – jednak ważne, aby dodać nieco mniej tłuszczu, niż w tradycyjnej zasmażce. Do zrobienia takiej posypki najlepiej nadaje się pieczywo nieco grubiej zmielone – dlatego można tu wykorzystać domowej roboty bułkę tartą zrobioną z resztek suchych bułek czy dowolnego chleba. Ziołowa posypka z bułki tartej W tej wersji jest nie tylko chrupiąca, ale i aromatyczna. Do ziołowej posypki z bułki tartej możesz dodać ulubione zioła (np. posiekaną świeżą natkę pietruszki oraz kolendrę), ale też np. czosnek lub posiekane drobno suszone pomidory (jak na zdjęciu). Olej z suszonych pomidorów możesz wówczas wykorzystać do smażenia. Zamiast bułki tartej wykorzystaj panko Panko to po prostu japońskie tarte pieczywo, które od naszej poczciwej bułki tartej różni się przede wszystkim grubością zmielenia. – Ma bardzo fajną teksturę i doskonale nadaje się do zrobienia chrupiącej posypki – mówi kucharz Leszek Wodnicki, półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. Panko, podobnie jak tradycyjną bułkę tartą, wystarczy usmażyć na tłuszczu, a potem posypywać potrawy. Do czego wykorzystać posypkę z bułki tartej? Posypkę można dodać wszędzie tam, gdzie chcesz uzyskać efekt chrupkości (szczególnie da go posypka z panko). Posyp nią przed podaniem pieczone lub gotowane warzywa, sałatkę z dodatkiem miękkich serów, ziemniaki albo warzywne pasty czy pasztety. Czytaj też:

