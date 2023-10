Najbardziej puszyste placki z dyni. Takich jeszcze nie jedliście

Przepis na te placki z dyni powstał przypadkiem. Upiekłam dynię z myślą, że zrobię z niej kremową zupę albo dyniowe gnocchi. Ale przyjechały do mnie moje siostrzenice i zakomunikowały, że chcą zjeść coś na słodko. Postanowiłam więc zrobić placki. Efekt? Całość zniknęła w kilkanaście minut.

Jak zrobić placki z pieczonej dyni?

Do tych placków świetnie nadaje się dynia hokkaido, ale – choć skórka tej dyni jest miękka i jadalna po upieczeniu – do ciasta na placki wykorzystajcie sam miąższ. Nie blendujcie dyni, ale rozgniećcie ją dobrze widelcem lub praską czy tłuczkiem do ziemniaków. Potem wystarczy dodać wszystkie składniki, wymieszać i smażyć placki. Proporcje w przepisie są orientacyjne – chodzi o to, aby ciasto było na tyle gęste, aby można było wyłożyć na patelnię dość grube porcje (wiele zależy od tego, jak dużo wody ma dynia, więc konsystencję ciasta można regulować mlekiem i mąką). RADA: w wersji wegańskiej można pominąć dodatek jajka, a mleko zastąpić mlekiem roślinnym z dużą zawartością tłuszczu (dedykowanemu do kawy).

Przepis możesz modyfikować i dodać do placuszków ulubione dodatki, które podkręcą ich smak – np. cynamon albo skórkę otartą z pomarańczy (wtedy możesz sok z cytryny zastąpić sokiem z pomarańczy).

Z czym podawać placki z dyni?

Placki z dyni świetnie smakują podane w najprostszy sposób, czyli posypane cukrem pudrem. Ale możesz je również podać z dowolnym dżemem owocowym (świetnie pasuje truskawkowy lub pomarańczowy) albo polane syropem klonowym. Placki można także podać ze świeżymi owocami, albo podgrzanymi z cukrem owocami mrożonymi (spróbuj podgrzać mrożone maliny z odrobiną cukru – towarzystwie puszystych placków z dyni smakują wybornie). Do placków z dyni pasują także kremy czekoladowe i orzechowe. Placuszki dobrze smakują zarówno podawane na ciepło, jak i na zimno.

Przepis: Placki z dyni Puszyste placuszki na słodko z pieczoną dynią. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Składniki mała dynia hokkaido

kilka łyżek mleka

4-6 łyżek mąki pszennej

łyżka mąki kukurydzianej

1 jajko

szczypta soli

2 łyżki cukru

łyżeczka ekstraktu z wanilii

pół łyżeczki sody

łyżka soku z cytryny lub limonki

olej do smażenia Sposób przygotowania Upiecz dynięDynię pokrój na mniejsze kawałki i upiecz do miękkości w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza. Do zrobienia placków wykorzystujemy sam miąższ, bez skórki. Zrób ciasto na plackiUpieczoną dynię rozgnieć dobrze widelcem lub praską do ziemniaków. Dodaj resztę składników – ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany, możesz ją regulować dodając więcej mąki lub mleka. Usmaż placuszkiNa patelni rozgrzej niewielką ilość oleju. Kładź łyżką porcje ciasta na patelnię i smaż z obu stron na złoto. Podawaj posypane cukrem pudrem lub z innymi ulubionymi dodatkami.

