Czosnek konfitowany zachwyca smakiem. Możesz smarować nim kanapki

Wystarczą proste składniki i odrobina cierpliwości, bo czosnek konfitowany potrzebuje ok. dwóch godzin. To naszym zdaniem jeden z najlepszych sposobów na wykorzystanie czosnku. Jest kremowy, aromatyczny i dużo łagodniejszy, niż jego surowa wersja.

Jak zrobić czosnek konfitowany?

Można powiedzieć, że domowej roboty czosnek konfitowany to produkt luksusowy – słoiczek takiego czosnku śmiało możesz dać komuś bliskiemu w prezencie. Do konfitowania użyj dobrej jakości oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego. Wystarczy zapamiętać orientacyjne proporcje: cztery główki czosnku na szklankę oliwy.

Czosnek należy obrać, ząbki przełożyć do żaroodpornego naczynia i zalać oliwą tak, aby całkowicie przykryła czosnek. Do oliwy możesz dodać gałązkę rozmarynu (szczególnie polecamy), kilka kulek pieprzu albo płatki chilli. Potem już tylko wystarczy włożyć naczynie do piekarnika rozgrzanego do 120 stopni Celsjusza na dwie godziny. Przez większość czasu dobrze, żeby naczynie było przykryte (można wykorzystać do tego nawet folię aluminiową). Ok. 15 minut przed końcem czasu możesz zdjąć przykrycie. Gotowy czosnek wystarczy przełożyć do czystego słoika razem z oliwą i można przechowywać go ok. 2 tygodni w lodówce.

Ale możesz też konfitować czosnek od razu w słoiczkach – ta metoda pozwoli zachować go na dużo dłużej. Wówczas ząbki czosnku wrzuć do słoiczków, zalej oliwą i dodaj ewentualnie przyprawy. Lekko zakręć i wstaw do piekarnika na 2 godziny. Na koniec dokręć dobrze nakrętki i zostaw w piekarniku do całkowitego ostygnięcia.

Do czego wykorzystać czosnek konfitowany?

Czosnek konfitowany można używać zamiast masła do smarowania chleba. Jest idealny do grzanek. Wystarczy szczypta soli i nic więcej już nie potrzeba. Ale takim czosnkiem możesz też wzbogacać smak różnych potraw: dodaj go do past kanapkowych, zup, sosów, pasztetów czy makaronu.

