Zrobiłam proste krakersy z czterech ziaren. To fit przekąska idealna

Siemię lniane, sezam, ziarna słonecznika i pestki dyni – to bohaterowie tych wyjątkowych krakersów. Wyjątkowych, bo dla mnie to fit przekąska idealna. Są obłędnie chrupiące, dają poczucie sytości i nie muszę chyba już dopowiadać, że bardziej zdrowego składu wymyślić nie można. Jedna blacha krakersów wystarcza mi na ponad tydzień chrupania. Po krakersa z czterech ziaren zwykle sięgam wtedy, kiedy mam ochotę na coś słodkiego, choć one same nie mają w sobie grama cukru.

Jak zrobić domowe krakersy z czterech ziaren?

Najważniejszym składnikiem krakersów z czterech ziaren jest siemię lniane, ponieważ to ono sprawia, że krakersy pięknie się sklejają. Oprócz siemienia lnianego dodałam do swoich krakersów również sezam, pestki dyni i ziarna słonecznika. Dodałam też odrobinę maku i nasion chia, ale nie jest to konieczne. Można za to dowolny składnik oprócz siemienia lnianego zastąpić innymi ziarnami. Lubisz sezam? Szklankę ziaren z dyni zastąp np. czarnym sezamem. Możesz też do krakersów w tych proporcjach zamiast słonecznika, dyni lub sezamu dodać mak.

Twoja praca to tak naprawdę wymieszanie ziaren z gorącą wodą i po 30 minutach wyłożenie ich na blaszkę. Przed pieczeniem należy podzielić (pociąć na blaszce) masę na ulubionej wielkości krakersy (ja wykorzystuję do tego okrągły nóż do pizzy i kroję na kwadraty). Krakersy muszą się dobrze upiec i wysuszyć, wtedy będą idealnie chrupiące. Czas zależy od grubości, na jaką rozsmarujesz masę z ziarenek na blaszce – moje są zawsze dość grube i mają ok. 5-7 mm. Osobiście lubię, kiedy są nieco mocniej przypieczone.

RADA: Jeśli uznasz, że krakersy są jeszcze wilgotne w środku i chcesz je jeszcze dopiec – po prostu wstaw je do piekarnika na kolejne 10-15 minut. To nie biszkopt – możesz je śmiało wyjąć i ponownie włożyć do piekarnika.

Jak jeść krakersy z czterech ziaren?

Dla mnie to po prostu przekąska między posiłkami, czasem zaczynam od nich dzień (i jem krakersa z ziaren do porannej kawy), lubię je też zabierać na dłuższe spacery jako przegryzkę na drogę. Ale możesz te krakersy podawać z dodatkami: twarożkiem, serami, sosami, masłem orzechowym czy miodem. Świetnie smakuje posmarowane kremowym awokado ze szczyptą soli.

Przepis: Krakersy z czterech ziaren

szklanka siemienia lnianego

szklanka nasion dyni

szklanka nasion słonecznika

szklanka sezamu

łyżeczka soli

2 szklanki wody

opcjonalnie: łyżka maku, łyżka nasion chia Sposób przygotowania Wymieszaj ziarna z wodąWymieszaj wszystkie ziarenka w jednej misce z solą i zalej dwoma szklankami gorącej wody. Wymieszaj dobrze i odstaw na pół godziny. Upiecz krakersyRozgrzej piekarnik do 170 stopni Celsjusza. Masę z ziarenek rozprowadź na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Nożem (najlepiej nożem do pizzy) podziel masę na równe kawałki (kwadraty lub prostokąty). Piecz 45 minut do godziny – krakersy powinny się zrumienić i być chrupkie. Ostudź je na kratce.

