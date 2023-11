Sałatka z burakami i kozim serem. Poczuliśmy się jak w najlepszej restauracji

Świeży szpinak i orzeźwiająca w smaku cukinia, do tego słodkie buraki, wyrazisty ser i chrupiące orzeszki. Kiedy spróbowaliśmy – oboje (ja i Robert Stachnik, który robi zdjęcia podczas gotowania) nie mogliśmy wyjść z zachwytu. Taką sałatkę można jeść i jeść. Idealnie sprawdzi się na romantycznej kolacji we dwoje, ale możecie ją zrobić tylko dla siebie i zajadać się przy ulubionym serialu. – Taką sałatkę śmiało można podać jako główne danie – mówi Leszek Wodnicki.

Jak zrobić sałatkę z burakami i kozim serem?

– Buraki są teraz najsmaczniejsze i warto je w kuchni wykorzystywać. Do tej sałatki możecie sami upiec buraki, ale możecie też kupić buraki już ugotowane. Najważniejsze, aby je dobrze skarmelizować, czyli przesmażyć masło i potem dodać miód – mówi Leszek Wodnicki. Jak podkreśla Leszek Wodnicki, ważne jest przygotowanie cukinii. – Idealnie jeśli będzie marynowała się pół godziny, ale minimum to 20 minut – mówi. Kluczowe jest też uprażenie orzechów włoskich na suchej patelni. – Ten zabieg sprawia, że nie tylko lepiej smakują, ale są też przyjemnie chrupiące – mówi kucharz.

Przepis: Sałatka z burakami i kozim serem Przepyszna sałatka podawana z grillowanym kozim serem. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 2 Składniki 3 gotowane lub pieczone buraki

1 cukinia mała

2 łyżki białego octu winnego

100 ml oliwy z oliwek

małe opakowanie szpinaku baby

50 g orzechów włoskich

2 łyżki octu balsamicznego

200 g roladka kozia pleśniowa

100 g miodu

50 g masła

sól

liście szczawiu do dekoracji Sposób przygotowania Uszykuj składniki Zamarynuj cukinię Zrób dressing Przygotuj buraki, upraż orzechy Przygotuj ser Griluj ser Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

Czytaj też:

Najlepsze pieczone ziemniaki z gzikiem. Byliśmy zaskoczeni tym, co kucharz zrobił podczas pieczeniaCzytaj też:

To najlepszy makaron z dynią jaki jedliśmy. Przepis jest banalnie prosty