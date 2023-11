Przepis na ekspresowe ciasto chałwowe bez pieczenia. Prościej i smaczniej już się nie da

Ciasto chałwowe będzie hitem na waszym stole. Całość ogranicza się do przygotowania kremu i ułożenia go na zmianę z innymi składnikami. Jest to więc pyszny, ale też niezwykle smaczny deser. Tłumaczymy, jak go zrobić.

Chałwa to przysmak, który ma naprawdę wielu fanów. Jest jednak bardzo kaloryczny, dlatego osoby na diecie zdecydowanie powinny postawić na chałwę w wersji fit. Nie musicie też jednak ograniczać się do klasycznej wersji tej słodkości. Mamy dla was przepis na specjalne ciasto chałwowe, które zrobicie w naprawdę błyskawicznym tempie. Jak zrobić ciasto chałwowe bez pieczenia? Przepis Robienie ciast zazwyczaj kojarzy nam się z dużą ilością pracy, a później koniecznością włączania piekarnika i żmudnym czekaniem, aż wypiek będzie gotowy. Ciasto chałwowe jest naprawdę bardzo proste w przygotowaniu, więc mogą podjąć się tego nawet debiutanci w kwestii pieczenia. Co więcej, w dużej mierze będzie się „robić samo”, podczas gdy wy będziecie smacznie spać. Takie ciasto w smaku przypomina lekko miodownik, więc miłośnicy tego wypieku mogą teraz śmiało poeksperymentować z przyrządzeniem smakołyku z dodatkiem chałwy. Miodownik wymaga jednak dużo więcej pracy niż ten deser chałwowy. Przepis: Ciasto chałwowe To ciasto jest pyszne, a wymaga naprawdę niewiele pracy. Idealne dla miłośników chałwy! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 300 g kajmaku (masy krówkowej)

100 g chałwy (wybierzcie swój ulubiony smak)

250 g mascarpone

1 opakowanie dowolnego śmietan-fixu

60 herbatników maślanych

500 ml śmietanki kremówki 30% Sposób przygotowania Ubijcie masęNajpierw w dużej misce ubijcie masę, łącząc ze sobą śmietankę kremówkę i serek mascarpone. Dodajcie do masy pozostałe składnikiDo masy dodajcie kajmak i śmietan-fix. Całość wymieszajcie i dorzućcie pokruszoną chałwę (możecie ją pokruszyć np. przy użyciu widelca). Ponownie wymieszajcie wszystkie składniki. Układajcie warstwy herbatników i masyNa dnie formy ułóżcie pierwszą warstwę herbatników. Później rozsmarujcie część masy, wygładźcie i znowu ułóżcie herbatniki. Powtarzajcie tę czynność, aż wykorzystacie całą masę i przygotowane herbatniki. Na wierzchu deseru powinna znajdować się masa – wtedy całość będzie prezentować się naprawdę apetycznie. Ciasto wstawcie do lodówkiCiasto chałwowe jest już prawie gotowe. Wstawcie je na noc do lodówki, a rano ozdóbcie ulubionymi dodatkami. Możecie do tego użyć na przykład orzechów, ale też kawałeczków chałwy. Taki placek z chałwą możecie również przygotować na bazie biszkoptu kakaowego lub orzechowego. Pamiętajcie jednak, by biszkopt wyciągać wtedy z formy dopiero po całkowitym wystudzeniu (jeśli chcecie sprawdzić, czy jest już dobrze upieczony – nakłujcie go drewnianym patyczkiem). W jaki sposób podawać ciasto chałwowe? Po przygotowaniu tego ciasta przekonacie się, że jest ono dość słodkie, dlatego należy starannie dobierać dodatki, którymi chcecie je udekorować. Zrezygnujcie więc z takich klasyków jak cukier puder czy lukier. Dobrze za to sprawdzą się na przykład pokruszone pistacje, które sprawią, że deser będzie prezentować się jeszcze apetyczniej. Ciekawą opcją jest też podanie ciasta chałwowego w towarzystwie lodów (wybierzcie jednak te mniej słodkie smaki). Górę ciasta możecie posypać również startą czekoladą. Możecie je też udekorować niewielkimi bezami lub ozdobnymi posypkami, które bez trudu dostaniecie w większości sklepów. Inne pomysły na desery z chałwą Wbrew pozorom pomysłów na smakołyki z wykorzystaniem chałwy wcale nie jest tak mało, jak mogłoby się wydawać. Możecie na przykład przygotować sernik z całymi kawałkami chałwy – będę one wtedy cudownie wyczuwalne w cieście. Ciekawym pomysłem jest także deser czekoladowo-chałwowy z malinami – jest to idealna kompozycja smakowa, która zachwyci każdego. Pysznym deserem jest również „chałwowa wuzetka” czyli odrobinę urozmaicona klasyczna wersja tego ciasta. Jest to biszkopt przekładany masą chałwową z dodatkiem konfitury śliwkowej, a całość jest polana czekoladą. Czytaj też:

