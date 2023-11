Cudownie puchate racuchy według przepisu babci Leokadii. Sekret tkwi w 1 składniku

Racuchy to pyszne danie, które przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Najlepsze zawsze były te smażone przez ukochaną babcię. Najczęściej do ciasta dodaje się pokrojone jabłka, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli macie chęć na kulinarne eksperymenty – koniecznie spróbujcie zrobić budyniowe racuchy z bananami lub racuchy z owocami pigwowca (ten przepis świetnie sprawdzi się dla osób na diecie). Znamy również prosty trik, dzięki któremu racuchy staną się jeszcze smaczniejsze.

Jak zrobić najlepsze racuchy? Dodajcie ten składnik

Racuchy to świetny pomysł na pyszne śniadanie lub kolację, są lubiane niemal przez wszystkich. Co więcej, ich zrobienie nie jest trudne i wcale nie zajmuje dużo czasu. Jeśli chcecie, żeby wasze racuszki były naprawdę pyszne – wykorzystajcie trik babci Leokadii. Polega on na dodaniu do nich serka homogenizowanego. W ten sposób wyjdą bardzo puchate, ale też cudownie aromatyczne.

Takim serkiem homogenizowanym śmiało możecie zastąpić kefir, mleko lub maślankę, które zazwyczaj dodaje się do tych placuszków. Dzięki temu racuchy będą też lżejsze w porównaniu do tych przyrządzonych według klasycznej receptury. Takie placuszki możecie zrobić również na bazie serka waniliowego – wtedy będą jeszcze ciekawsze w smaku.

Przepis: Racuchy z serkiem homogenizowanym Te racuszki dosłownie będą się rozpływać w ustach! Gwarantujemy, że każdy poprosi o dokładkę. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 525 g naturalnego serka homogenizowanego

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

10-20 g cukru

3 jajka

225 g mąki pszennej

1 opakowanie cukru wanilinowego

olej do smażenia Sposób przygotowania Wymieszajcie wszystkie składnikiNajpierw wymieszajcie serek homogenizowany z jajkami, cukrem, cukrem wanilinowym, mąką oraz proszkiem do pieczenia. Smażcie racuchyGdy uzyskacie już jednolitą masę – smażcie racuchy na dobrze rozgrzanym oleju. Zdejmijcie je z patelni, gdy będą już ładnie zarumienione z obu stron. Odsączcie racuchy z nadmiaru tłuszczuUsmażone placuszki wyłóżcie na ręcznik papierowy i odsączcie je z nadmiaru tłuszczu. Na koniec udekorujcie je swoimi ulubionymi dodatkami.

Z czym podawać racuchy? Ciekawe propozycje

Racuchy są idealne na śniadanie, deser lub jako przekąska. Często podaje się je posypane cukrem pudrem lub polane syropem klonowym. Nie musicie jednak ograniczać się tylko do tych dodatków, ponieważ racuchy będą też wspaniale smakować z syropem owocowym lub czekoladowym. Możecie też podać je z dodatkiem pokrojonych owoców, takich jak jabłka, banany, truskawki czy śliwki, ale też orzechami i bakaliami.

Jako dodatek do racuchów dobrze sprawdzą się też różnego rodzaju dżemy i konfitury, ale też lody – w ten sposób stworzycie pyszne połączenie ciepła i zimna, które wiele osób bardzo lubi. Jeśli z kolei chcecie lekko przełamać słodycz racuchów – dodajcie odrobinę jogurtu naturalnego lub śmietany.

Patenty na pyszne i puszyste racuchy

W każdym domu racuchy przygotowuje się nieco inaczej. Są jednak patenty, które sprawdzą się w każdej kuchni – dzięki nim placuszki wyjdą naprawdę wyśmienite. Jeśli chcecie, żeby wasze racuchy wyszły wyjątkowo puszyste bez użycia drożdży – dodajcie do nich odrobinę sody lub proszku do pieczenia. Z kolei jeśli dodajecie do ciasta jabłka – pamiętajcie, by wybierać takie, które nie zawierają zbyt wiele soku, a unikniecie dzięki temu rozpadania się placuszków (ewentualnie odsączcie wcześniej jabłka z jego nadmiaru). Pamiętajcie też, by wylewać na patelnię małe porcje ciasta – w ten sposób znacznie łatwiej będzie wam je smażyć. Musicie również pilnować, by ogień nie był zbyt duży.

