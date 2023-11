Gdy zostają mi ziemniaki z obiadu, przygotowuję tę przekąskę. Rodzina jest zachwycona

Kulki ziemniaczane mają wielu zwolenników zarówno wśród przedstawicieli starszego, jak i młodszego pokolenia. Moja rodzina je uwielbia. Znikają z talerza w mgnieniu oka. Wypróbujcie ten przepis, a też je pokochacie. Zobaczcie, jak przyrządzić tę pyszną przekąskę.

Przepis: Kulki ziemniaczane Kulki ziemniaczane są proste i szybkie w przygotowaniu. W dodatku obłędnie smakują i wpisują się w ideę „zero waste”. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 20 Składniki 500 g ziemniaków

80 g mąki pszennej

50 g skrobi ziemniaczanej

20 g twardego sera (np. parmezanu)

1 duże jajko

500 ml oleju rzepakowego

bułka tarta

szczypta soli

szczypta słodkiej papryki

1 ząbek czosnku

szczypta czarnego pieprzu Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówObierzcie ziemniaki ze skórki. Usuńcie też czarne „oczka”. Wlejcie wodę do garnka. Nie musicie jej solić (przyprawa będzie dodawana później). Postawcie naczynie na ogniu. Gdy woda zacznie wrzeć, wrzućcie do niej ziemniaki i gotujcie warzywa do miękkości. Czas gotowania zależy od wielkości ziemniaków. Zwykle cały proces trwa około 15-20 minut. Możecie też wykorzystać ziemniaki, które pozostały z obiadu. Przygotowanie masy na kulki ziemniaczaneUgotowane ziemniaki przeciśnijcie przez praskę. Przesiejcie mąkę przez sito. Do miski ze składnikami wbijcie całe jajko i zetrzyjcie ser na tarce. Dodajcie przyprawy i ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę. Wymieszajcie dokładnie wszystkie składniki i zacznijcie wyrabiać ciasto na kulki w dłoniach. Składniki powinny się dobrze ze sobą połączyć i utworzyć zwartą masę. Jeśli ciasto, mimo wyrabiania, pozostaje „luźne”, dodajcie do masy więcej mąki. Przygotowanie kulek ziemniaczanychOdrywajcie niewielkie kawałki ciasta i formujcie z nich kulki. Następnie obtoczcie je w bułce tartej. Przygotowanie oleju do smażenia kulekOlej wlejcie do średniej wielkości garnka. Ustawcie naczynie na ogniu. Poczekajcie, aż tłuszcz osiągnie temperaturę 165 stopni. Jak to sprawdzić? Użyjcie termometru cukierniczego. Jeśli nie macie takiego przyrządu pod ręką, wrzućcie niewielki fragment ciasta do oleju. Jeśli od razu wypłynie i zacznie się smażyć, to znak, że osiągnął on już odpowiednią temperaturę. Smażenie kulek ziemniaczanychDo nagrzanego oleju wrzucajcie kulki ziemniaczane. Muszą swobodnie „pływać” w tłuszczu. Będą gotowe po około pięciu minutach. Gdy zyskają złoty kolor, wyjmijcie je z garnka przy użyciu łyżki cedzakowej i przełóżcie na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym.

Jakie ziemniaki najlepiej nadają się do robienia kulek?

Do przygotowania kulek ziemniaczanych najlepiej wykorzystać ziemniaki typu C (odmiany, takie jak Bryza, Agnes, Gustaw, Honorata, Magnolia czy Melody). Są mączyste i zawierają duże ilości skrobi oraz niewiele wody. Po ugotowaniu warzywa szybko się rozpadają. Dzięki temu dużo łatwiej można nadać im odpowiednią formę. Po czym rozpoznać wskazane bulwy? Kleistym soku, który pojawia się na powierzchni ziemniaków po ich przekrojeniu. Tego typu ziemniaki świetnie nadają się również do zrobienia purée, kopytek lub placków ziemniaczanych.

Z czym podawać kulki ziemniaczane?

Kulki ziemniaczane możecie podawać na wiele sposobów – jako dodatek do obiadu albo samodzielną przekąskę. Świetnie komponują się z różnego rodzaju dipami, na przykład sosem czosnkowym albo domowym ketchupem. Kulki ziemniaczane w każdej wersji smakują obłędnie. Mają chrupiącą skórkę i są miękkie w środku. Rozpływają się w ustach. Moja rodzina za nimi przepada. Gdy je przyrządzę, od razu znikają z talerza.

Kulki ziemniaczane w wersji fit

Boicie się, że kulki ziemniaczane będą zbyt tuczące? Przygotujcie je w wersji fit. Jak to zrobić? Wystarczy zmienić sposób obróbki ziemniaków. Zamiast smażyć warzywne „piłeczki” w oleju rzepakowym, upieczcie je w piekarniku. Wystarczy wyłożyć blachę do pieczenia pergaminem i umieścić na niej uformowane kulki, a następnie piec w temperaturze 180 stopni (grzanie góra-dół) przez około 10 minut (do momentu aż uzyskają złoty kolor).

