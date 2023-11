Ziemniaki w Lidlu za mniej niż złotówkę. Wypróbuj nasze 7 pomysłów na dania z ziemniakami

Ziemniaki w Lidlu będzie można kupić za 99 groszy za kilogram. To cena dla posiadaczy aplikacji Lidla i w ramach promocji można kupić cztery kilogramy ziemniaków. Ale każdy kolejny kilogram również będzie w promocji: to 1,49 za kilogram, czyli połowę mniej od regularnej ceny. Promocja obowiązuje od poniedziałku 27 listopada do środy 29 listopada.

Co zrobić z ziemniaków?

Ziemniaki traktujemy zwykle jako dodatek do obiadu, ale mogą one wystąpić także w roli głównej. Można z nich zrobić zupę, pyszną przystawkę czy upiec na różne sposoby. Podpowiadamy 7 sprawdzonych przepisów na ziemniaki – każdego dnia możesz się nimi zajadać w innej wersji.

Pieczone ziemniaki z gzikiem



To przepyszne i sycące danie, które możecie zjeść na obiad. Jednocześnie ziemniaki z twarożkiem (w Wielkopolsce mówi się na nie pyry z gzikiem) to danie bardzo proste w przygotowaniu. Przepis na pieczone ziemniaki z gzikiem.



Tortilla de patatas



To klasyk hiszpańskiej kuchni, czyli omlet z ziemniakami i cebulą. Możecie go zjeść na zimno i na gorąco. Może być śniadaniem, przystawką i daniem głównym. Przepis na tortillę de patatas.



Zupa ziemniaczana z czosnkiem



Rozgrzewająca i idealna na chłodne dni. Ale to nie jest zwykła kartoflanka. Sekret tego przepisu tkwi w dodatkach: dorzuciliśmy do niej czosnek świeży i czosnek pieczony. Przepis na zupę ziemniaczaną z czosnkiem.



Papas arrugadas czyli pomarszczone ziemniaczki



Ziemniaki w tej postaci można jeść i jeść! Pomarszczone ziemniaczki rodem z Wysp Kanaryjskich można zrobić we własnej kuchni. Efekt zaskakuje, bo wyglądają niczym ziemniaki z ogniska. Przepis na pomarszczone ziemniaczki.



Placki ziemniaczane



To klasyk w polskiej kuchni. My proponujemy placki ziemniaczane w wersji z majonezem. Ten dodatek sprawia, że rozpływają się w ustach, a ich skórka pozostaje idealnie chrupka. Przepis na placki ziemniaczane z dodatkiem majonezu.



Ziemniaki Hasselback

Zaczęło się od pomysłu kucharza z restauracji Hasselbacken w Sztokholmie, a wymyślona przez niego potrawa zrobiła furorę. Cienko ponacinane ziemniaki po upieczeniu wyglądają wyjątkowo estetycznie, są chrupiące i pyszne. Przepis na ziemniaki Hasselback.



Gniecione ziemniaki



To oryginalny, prosty i obłędnie smaczny pomysł na ziemniaki. Nasz przepis mówi o młodych ziemniaczkach, ale możesz upiec gniecione ziemniaki także teraz. Przepis na pieczone gniecione ziemniaki.

Jak prawidłowo przechowywać ziemniaki?

Aby ziemniaki dłużej zachowały świeżość i dobry smak, warto pamiętać o prostych zasadach ich przechowywania. Ziemniaki powinny być trzymane w ciemnym i suchym miejscu. Najlepsza temperatura, w której te warzywa zachowają świeżość nawet przez pół roku, wynosi od 5 do 7 stopni Celsjusza. W nieco wyższej temperaturze, na poziomie 10 stopni Celsjusza, ziemniaki przetrwają od dwóch do trzech miesięcy. Dlatego lepiej nie trzymać zapasu ziemniaków w kuchennej szafce albo pod zlewem, ze względu na to, że w takich miejscach temperatura jest dużo wyższa (w związku z tym ziemniaki szybciej puszczą kiełki i pojawi się na nich pleśń). W takich warunkach warzywa mogą przetrwać przez kilka dni, pod warunkiem, że będą miały dostęp do powietrza.

Najlepszym magazynem na ziemniaki jest zaciemniony kącik w piwnicy lub spiżarni – ważne, aby nie docierało do nich słońce. Powinny leżeć w skrzynkach lub koszach, a nie w workach. Nie jest dobrym pomysłem trzymanie ziemniaków na balkonie: mogą zepsuć się zarówno przy niskiej temperaturze, jak i wtedy, gdy zacznie świecić na nie słońce. Przeczytaj więcej na temat prawidłowego przechowywania ziemniaków.

