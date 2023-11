Placki ziemniaczane z tym składnikiem to mistrzostwo. Gwarantujemy, że nie jedliście lepszych

Placki ziemniaczane to jedna z ulubionych potraw Polaków. Nic dziwnego, ich chrupiąca skórka i miękki, delikatny środek tworzą idealne połączenie smaków i tekstur. Co więcej, można je przyrządzić na wiele sposobów, jeść z różnymi dodatkami, a do tego to pomysł na tani i szybki obiad. Mamy patent, by potrawa ta smakowała jeszcze lepiej i była idealnie kremowa.

Placki ziemniaczane z majonezem smakują obłędnie

Co zrobić, żeby jedzenie z pozoru zwyczajnych placków ziemniaczanych było naprawdę wyjątkowym doznaniem dla waszego podniebienia? Wystarczy dodać do nich łyżkę składnika, który zapewne macie w swojej lodówce. Chodzi o majonez, a dokładnie jedną, czubatą łyżkę tego produktu. Dzięki niemu staną się one idealnie kremowe i będą dosłownie rozpływać się w ustach. Ich skórka nadal pozostanie jednak przyjemnie chrupiąca.

Smak i konsystencja placków ziemniaczanych z dodatkiem odrobiny majonezu będzie naprawdę wspaniała. Co więcej, korzystając z tego patentu, możecie zrezygnować z dodawania do nich jajek i mąki. Sposób ten sprawdzi się więc też w sytuacji, gdy wasza lodówka „świeci pustkami”. Majonez doskonale zastąpi oba te produkty. Musicie jednak pamiętać o tym, żeby masę ziemniaczaną przygotować z ugotowanych, a nie surowych ziemniaków.

Przepis: Placki ziemniaczane z majonezem Ten nietypowy sposób przygotowywania placków ziemniaczanych sprawi, że będą jeszcze smaczniejsze. Sami spróbujcie je zrobić! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 1 łyżka majonezu,

2 cebule,

1 kilogram ziemniaków,

sól oraz pieprz,

tłuszcz do smażenia placków ziemniaczanych. Sposób przygotowania Przygotujcie ziemniakiNajpierw obierzcie ziemniaki, umyjcie, a następnie ugotujcie w osolonej wodzie. Odcedźcie je i zróbcie z nich purée. Odstawcie do wystygnięcia. Pokrójcie cebulęGdy będziecie czekać, aż ziemniaki staną się nieco chłodniejsze – obierzcie cebulę i pokrójcie ją w drobną kostkę. Wymieszajcie ziemniaki z pozostałymi składnikamiGdy ziemniaki będą już wystudzone – wymieszajcie je z majonezem i rozdrobnioną cebulką. Dodajcie do nich też sól i pieprz. Gotową masę wykładajcie na mocno rozgrzany olej i smażcie z obu stron.

Inne triki na pyszne placki ziemniaczane

Możecie eksperymentować podczas przyrządzania placków ziemniaczanych. Trików na to, by wydobyć z nich wszystko, co najlepsze, jest naprawdę dużo. Możecie na przykład dodać tajny składnik placków ziemniaczanych w postaci kapusty kiszonej – przekonacie się, że będą wtedy smakować zupełnie inaczej, ale równie dobrze.

Z kolei, jeśli nie macie zbyt wiele czasu – wypróbujcie patent na placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków. Możecie również pożegnać się z rozbryzgującym się dookoła olejem podczas ich smażenie – wystarczy, że upieczecie je w piekarniku (będą wtedy też bardziej dietetyczne) lub wykorzystacie jeszcze inny patent i przygotujecie je w tosterze.

Co zrobić, żeby placki ziemniaczane wyszły chrupiące?

O co należy zadbać podczas przygotowywania placków ziemniaczanych, by finalnie wyszły cudownie chrupiące? Przede wszystkim upewnijcie się, że olej jest dobrze rozgrzany. Wysoka temperatura pomoże stworzyć chrupiącą skorupkę na zewnątrz placków, zabezpieczając wilgoć wewnątrz. Rozprowadźcie masę cienko na patelni, aby placki mogły równomiernie się usmażyć i uzyskać chrupiącą strukturę. Jeśli decydujcie się na dodanie do masy ziemniaczanej mąki – zróbcie to w naprawdę małej ilości. W przeciwnym razie wasze placki mogą wyjść „gumowate” i niesmaczne.

