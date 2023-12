Najlepsze kluski z makiem. Ten przepis jest w mojej rodzinie od pokoleń

Kluski z makiem można przygotować na dwa sposoby – ekspresowy i nieco bardziej czasochłonny. W pierwszym przypadku wystarczy wymieszać ugotowany i odcedzony makaron z podgrzaną masą makową wyciągniętą z puszki. Jeśli natomiast wybierzecie opcję drugą, będziecie się musieli trochę napracować, ale gra jest warta świeczki.

Jak zrobić idealne kluski z makiem?

Kluski z makiem przygotowane w domu smakują obłędnie i nie mają sobie równych, zwłaszcza te z rodzinnego przepisu. Moje prababcie robiły masę makową z tego, co było pod ręką. Suszone morele zastępowały suszonymi jabłkami lub wiśniami. Kolejne pokolenia unowocześniły nieco oryginalny przepis. Na czym polega ta innowacja? Dodajemy do masy to, co każdy lubi najbardziej. Orzechy włoskie zamieniamy na pistacje lub orzechy pekan. Nie żałujemy kandyzowanej skórki pomarańczowej ani migdałów. I to jest właśnie największa zaleta rodzinnej receptury. Można ją modyfikować i zmieniać, zgodnie z potrzebami, a dzięki temu łączyć kolejne pokolenia we wspólnej tradycji.

Przepis: Kluski z makiem Makiełki (takim mianem w województwie mazowieckim określa się kluski z makiem) to jedna z obowiązkowych potraw na świątecznym stole. Ten przepis podbije serca nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 300-500 g makaronu (np. łazanek)

suchy, niebieski mak (500 g)

50 g rodzynek

50 g suszonych owoców żurawiny

50 g suszonych moreli lub śliwek

70 g orzechów włoskich

100 g kandyzowanej skórki pomarańczowej

100 g cukru

80 g miodu

20 g masła

8 g cynamonu

sok z jednej cytryny (opcjonalnie) Sposób przygotowania Robienie masy makowejWsypcie do garnka mak i zalejcie trzema szklankami wody i zagotujcie, a potem trzymajcie naczynie na najmniejszym możliwym ogniu jeszcze przez 5 minut. W kolejnym kroku przecedźcie mak na sicie o drobnych oczkach. Jeśli to konieczne, odciśnijcie go z nadmiaru wody, na przykład przez gazę lub bawełnianą, czystą ściereczkę. Następnie odstawcie masę do ostygnięcia. Zimny mak przemielcie w maszynce do mięsa (na drobnych oczkach). Najlepiej dwa razy. Posiekajcie rodzynki orzechy włoskie, suszone owoce i skórkę pomarańczową. W garnku roztopcie masło, dodajcie cukier i miód. Gdy składniki dobrze się ze sobą połączą, zdejmijcie garnek z ognia i wrzućcie do niego zmielony i ostudzony mak, suszone owoce, orzechy, cynamon oraz rodzynki. Całość dokładnie wymieszajcie. Masa makowa nie może być sucha. Powinna być jednolita i lekko wilgotna. W razie potrzeby możecie do niej dolać sok z cytryny lub likier pomarańczowy. Podawanie klusek z makiemUgotujcie makaron w lekko osolonej wodzie (jego ilość zależy od upodobań). Odcedźcie go na durszlaku, a gdy będzie jeszcze gorący, połączcie go z masą makową. Smacznego.

Jak zrobić kluski do masy makowej?

Przepis na makaron domowej roboty jest prosty i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych. Czego będziecie potrzebować? Przygotujcie 1,5 szklanki mąki pszennej, pół szklanki gorącej wody, małe jajko, szczyptę soli i łyżkę oleju roślinnego. Wrzućcie wszystkie składniki do miski i połączcie je ze sobą, Następnie zacznijcie wyrabiać ciasto w dłoniach do momentu, aż będzie miękkie i elastyczne. Jeśli jego konsystencja jest zbyt zwarta, dolejcie trochę wody. Jeżeli natomiast wydaje się wam „za luźna”, dodajcie więcej mąki.

Wyrobione ciasto odłóżcie na około 20 minut, by „odpoczęło” (nie chowajcie go do lodówki). Po tym czasie możecie przystąpić do wałkowania. Wysypcie na blat roboczy trochę mąki i obsypcie nią wałek. Dzięki temu ciasto nie przyklei się do żadnej powierzchni. Podzielcie masę na mniejsze części i każdą rozwałkujcie na podłużny pasek o grubości około 2 milimetrów, a na koniec pokrójcie go na kawałki. Podsypujcie makaron mąką, by się nie sklejał. Wyrobione kluski wrzućcie do garnka z osoloną wodą i gotujcie do momentu, aż wypłyną na wierzch (przez około 3-4 minuty). Wyławiajcie je za pomocą łyżki cedzakowej. Warto od razu wymieszać je z masą makową.

Czy kluski z makiem są zdrowe?

Kluski z makiem to pyszna, ale wysokokaloryczna potrawa. Jedna porcja może mieć nawet około 600 kcal. Dlatego nie należy przesadzać z ilością tego przysmaku. Jedzony z umiarem nie powinien jednak zaszkodzić (wyjątek stanowią osoby uczulone na składniki wykorzystane do przygotowania dania). Warto jednocześnie zauważyć, że mak oraz bakalie są źródłem wielu witamin i minerałów. Dostarczają między innymi fosfor, wapń czy żelazo. Zawierają też sporo błonnika i białka, które poprawiają perystaltykę (ruchy) jelit i zapewniają uczucie sytości na dłużej.

