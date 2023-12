To świetna alternatywa dla sałatki jarzynowej. Przepis na świąteczną przekąskę zdradza Ewa Wachowicz

Ewa Wachowicz to producentka telewizyjna. Widzowie znają ją przede wszystkim z programów kulinarnych, w których gotuje i dzieli się swoimi patentami na zdrowe i smaczne potrawy. Zdradziła też przepis na sałatkę Olivier, która z powodzeniem może zastąpić w świątecznym menu tradycyjną przekąskę jarzynową. Zobaczcie, jak ją przyrządzić.

Przepis: Sałatka Olivier według Ewy Wachowicz Ta przekąska to doskonała alternatywa dla tradycyjnej sałatki jarzynowej podawanej na święta. Musicie ją wypróbować. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 marchewki

2 ziemniaki sałatkowe

4 ogórki kiszone

pół szklanki groszku zielonego z puszki

1 łyżka kaparów w zalewie

200 g szynki konserwowej

4 jajka

2 łyżki majonezu

2 łyżki śmietany

1 łyżka musztardy

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotowanie warzywMarchewki i ziemniaki obierzcie ze skórki, a następnie zalejcie warzywa wodą i ugotujcie do miękkości (zajmie to około 25-30 minut). Zdejmijcie skorupki z jajek i ugotujcie je na twardo. Trzymajcie na ogniu przez około 8-10 minut, licząc od momentu wrzenia wody. Ugotowane i wystudzone warzywa, ogórki kiszone, szynkę konserwową oraz białka jajek pokrójcie w kostkę i przełóżcie do miski Odcedźcie groszek i kapary na sitku i wrzućcie je do miski z pozostałymi składnikami. Przygotowanie sosuPrzetrzyjcie żółtka przez drobne sitko. Dodajcie do nich majonez musztardę oraz śmietanę i wymieszajcie dokładnie wszystkie składniki. Doprawcie całość solą i pieprzem. Podawanie sałatkiSałatkę wymieszajcie z sosem bezpośrednio przed podaniem. Możecie ją udekorować kawałkami warzyw, natką pietruszki lub innym zielonym akcentem, zależnie od upodobań.

Skąd pochodzi sałatka Olivier?

Sałatka Olivier wymyślił w 1860 roku francuski kucharz (od jego nazwiska pochodzi zresztą nazwa przekąski). Warzywny przysmak cieszył się największą popularnością w krajach Europy Wschodniej, głównie w Rosji, gdzie jest serwowana do dziś. Jej wielbicieli nie brakuje również w Polsce. Często podaje się ją w okresie świątecznym i noworocznym jako wariację tradycyjnej sałatki jarzynowej. Przedstawioną recepturę możecie dowolnie zmodyfikować, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, na przykład zastąpić groszek kukurydzą. Jeśli chcecie stworzyć bezmięsną, wigilijną wersję sałatki, zamieńcie, szynkę konserwową na marynowane pieczarki.

Jakie ziemniaki do sałatki wybrać?

Ewa Wachowicz radzi, by sięgnąć po tak zwane ziemniaki sałatkowe. To warzywa typu A. Występują w kilkunastu odmianach (Agata, Annabelle, Almera, Belinda, Cecile, Dali, Denar, Impala, Impresja, Lord, Mozart, Musica, Nicola itp.). Mają zwartą strukturę. Nie rozpadają się po ugotowaniu, dzięki czemu nie sprawiają trudności przy krojeniu. Zawierają niewiele skrobi i zachowują wilgoć. Doskonale nadają się nie tylko do przyrządzania sałatek. Wykorzystuje się je również podczas przyrządzania zapiekanek.

Jak przechowywać sałatkę Olivier?

Sałatkę Olivier należy przechowywać w lodówce (maksymalnie do dwóch dni). Przekąska nie jest zbyt trwała z uwagi na obecność majonezu i gotowanych warzyw w składzie. Najlepiej przygotowywać ją w niewielkich ilościach i spożywać od razu po przyrządzeniu. Wtedy jest najsmaczniejsza.

