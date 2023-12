Najlepsze imprezowe koreczki. Jak zrobić koreczki na Sylwestra?

Koreczki na imprezach naszych rodziców były robione z najprostszych składników: żółtego sera pokrojonego w kostkę, wędliny (kiełbasy lub szynki pokrojonej w kostkę) i kawałka ogórka konserwowego lub kiszonego. Wszystko było nadziane na zwykłą wykałaczkę. Koreczki można było ułożyć na desce, na talerzu, ale co bardziej pomysłowi gospodarze nabijali je na jabłka lub... połówki kapusty tworząc coś w rodzaju koreczkowych jeży. Współczesne koreczki? Często są nazywane miniszaszłykami. Zasada jest jednak taka sama: chodzi o to, aby na patyczek nadziać kilka składników, które skomponują się w pyszną całość.

Na co nadziewać koreczki?

Koreczki można zrobić na kilka sposobów. Najprostsze rozwiązanie to zwykłe wykałaczki. Ale są także wielorazowe (plastikowe bądź metalowe) patyczki to tego typu przekąsek. Nieco bardziej dekoracyjnym i modnym rozwiązaniem są patyczki bambusowe. Tu wybór należy do was.

Pomysły na sylwestrowe koreczki

Z czego zrobić sylwestrowe koreczki? Tak naprawdę można je zrobić niemal ze wszystkiego, co da się nadziać na patyk. Podpowiadamy kilkanaście takich koreczkowych kompozycji, które oczywiście można zmieniać według własnych upodobań:

kulki mozzarelli, pomidorki koktajlowe, listki bazylii

kulki mozzarelli, pomidorki koktajlowe, kawałki włoskiej szynki lub salami, oliwki i kawałki ogórka,

kulki lub kostki melona, ser feta lub/i plastry dojrzewającej szynki,

kabanosy, ogórek konserwowy, ser żółty,

kawałki kolorowej papryki, żółty ser, ogórek konserwowy,

kulki mozzarelli, czarne oliwki, kawałki świeżego ogórka,

kawałki pumpernikla, żółty ser, ogórki konserwowe,

kawałki bagietki, wędzony na zimno łosoś, świeży ogórek, czarne oliwki,

smażone krewetki, kawałki pomarańczy i świeży ogórek,

wiejska kiełbasa, ogórek kiszony, kawałki ciemnego pieczywa, plasterki wędzonej słoniny.

kulki jasnych i ciemnych winogron, żółty ser,

topiony serek obtoczony w suszonych ziołach lub przyprawach (np. koperku albo papryce), kolorowe oliwki i pomidorki koktajlowe.

kawałki ananasa, słona szynka, listki młodego szpinaku.

Warto pamiętać, że koreczki mogą być także zrobione z owoców. Wówczas po prostu ponadziewaj na patyczki dowolne kompozycje z owoców, np. mandarynek, pomarańczy, kiwi, ananasów, winogron czy jabłek.

