Szybkie przekąski na Sylwestra. Nie napracujesz się, a goście będą zachwyceni

Na sylwestrowych imprezach jedzenie jest zwykle tylko dodatkiem. Ma być smacznie, kolorowo i... poręcznie. W końcu podczas zabawy goście raczej nie siedzą nad talerzami, a chcą coś przegryźć pomiędzy tańcami czy w trakcie rozmów z przyjaciółmi. Przekąski na Sylwestra robi się tak samo, jak się je zjada: szybko i bez stresu. Tu po prostu nie da się nic zepsuć.

Siedem pomysłów na przekąski na Sylwestra

Znajdą tu dla siebie zarówno miłośnicy mięsa, jak i zwolennicy kuchni roślinnej. Na naszej liście znalazła się także słodka przekąska z procentami.

Roladki z tortilli



Jeśli nie masz czasu, postaw na gotowe półprodukty. W tym przypadku wystarczą gotowe placki tortilli i proste dodatki: kremowy serek do smarowania kanapek, plastry szynki, sera, ewentualnie coś zielonego, np. liście szpinaku lub rukola. Tortille posmaruj serek, ułóż resztę składników, zawiń jak naleśniki i pokrój na małe kawałki.



Przekąski z ciasta francuskiego



Masz w lodówce ciasto francuskie? To możesz powiedzieć, że impreza uratowana. Wykorzystaj do zrobienia prostych przekąsek dosłownie to, co masz pod ręką. Nie masz pomysłów? Skorzystaj z naszych inspiracji: imprezowe przekąski z ciasta francuskiego.



Koreczki z mozzarellą



Koreczki to łatwy sposób na wygodne przegryzki. Świetnie sprawdzą na sylwestrowe i karnawałowe przyjęcia, gdzie po przekąski chwyta się szybko, pomiędzy jednym tańcem a drugim. Wykorzystaj nasze pomysły na sylwestrowe koreczki.



Carpaccio z buraka



To przekąska efektowna, zdrowa i pyszna. Wystarczą pieczone buraki, dowolny słony ser (np. ser feta lub serek kozi), rukola, orzechy i prosty dressing z oliwy, soku z cytryny, do tego sól, pieprz i gotowe! Oczywiście możesz upiec buraki samodzielnie, ale śmiało sięgnij po gotowce, które kupisz w każdym markecie.



Serowe kulki w wiórkach krabowych



To chyba najbardziej pracochłonna z naszych propozycji, ale i tak niezwykle łatwa i szybka. Aby zrobić serowe kulki, wymieszaj dokładnie 200 g twarogu, ok. 150 g fety i ok. 150 g kremowego twarożku. Dopraw solą i pieprzem. Paluszki krabowe zetrzyj na tarce. Z sera formuj kulki i obtaczaj w wiórkach krabowych. Serowe kulki możesz obtoczyć także w orzechach, przyprawach (np. papryce), ziarnach (np. w czarnuszce czy sezamie) oraz ziołach (np. koperku lub tymianku).



Roladki z szynki



Tu nic więcej nie trzeba tłumaczyć: po prostu zawiń w szynkę to, na co masz ochotę: kremowy serek i pikle (jak na zdjęciu), żółty ser i majonez, sałatkę jarzynową (może być gotowa), a nawet jajecznicę.



Żelki z alkoholem



To propozycja tylko dla dorosłych. Pijane miśki nie wymagają wiele pracy – można powiedzieć, że upijają się same, ale trzeba o ich zrobieniu pomyśleć nieco wcześniej. Przepis na pijane miśki.

Co podać na sylwestrowe przyjęcie?

Nasze propozycje to oczywiście nie są jedyne możliwości. Na sylwestrowe przyjęcie doskonale sprawdzą się wszelkie półmiski wędlin (wystarczy ułożyć na talerzu różne rodzaje wędlin), albo deska serów. Wówczas kup różne rodzaje serów, pokrój na wygodne do wzięcia na raz kawałki i ułóż na desce lub talerzu razem z kawałkami winogron czy orzechami włoskimi.

Oczywiście tego typu imprezy to także wszelkiego rodzaju gotowe przegryzki: chipsy, paluszki czy mieszanki orzechowe. Jeśli spotykacie się w większym gronie znajomych, umówcie się, że każdy na imprezę coś przynosi: dobrze jednak wtedy ustalić co konkretnie, żeby nie okazało się, że wszyscy przynieśli paprykowe chipsy.

Inny sposób na szybkie przekąski to... rozpoczęcie imprezy od ich zrobienia. Tu śmiało możecie wykorzystać nasze inspiracje. W końcu i tak podczas domówek najlepsze rozmowy toczą się w kuchni, to dlaczego od nich nie zacząć?

Jeśli szukasz pomysłu na coś, co można podać na gorąco: podczas sylwestra sprawdzą się krokiety (oczywiście przygotowane wcześniej, na imprezie wystarczy odgrzać je jedynie w piekarniku lub mikrofalówce), może to być także pożywna zupa krem (np. grzybowa), bigos, ale też najprostsze grzanki: przed imprezą zetrzyj na tarce pieczarki, żółty ser i szynkę. A kiedy będziecie mieli ochotę na przekąskę na ciepło, pokrój bagietkę, skrop oliwą, na każdej kromce połóż pieczarki, szynkę i ser i po prostu zapiecz w piekarniku.

