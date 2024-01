Domowy syrop z mięty to doskonała baza do drinków i środek na bóle brzucha. Poznaj przepis

Syrop miętowy to sprawdzony sposób na wzdęcia, niestrawność i przeziębienie oraz pyszny, aromatyczny dodatek do drinków, napojów bezalkoholowych np. wody z lodem i cytryną, po którą chętnie sięgamy w upalne dni oraz deserów. Można go przygotować z mięty, która rośnie w ogrodzie lub dostępnej w sklepach przez cały rok mięty pieprzowej w doniczkach. Warto podczas zakupu mięty zwrócić uwagę na jej pochodzenie – najlepiej wybierać zioła z ekologicznych upraw. Do spożycia nie nadaje się mięta, która rośnie przy ruchliwej ulicy, bo może być skażona np. ołowiem.

Mięta pieprzowa ma właściwości lecznicze

Mięta pieprzowa ma liczne właściwości prozdrowotne. Zawiera słynące z korzystnego wpływu na organizm olejki eteryczne m.in. mentol, menton, tymol i karwakrol. Ziele i liście mięty pieprzowej stosowane są nie tylko w medycynie naturalnej. Stanowią także składnik wielu leków aptecznych, mieszanek ziołowych do zaparzania oraz suplementów diety.

Mięta działa przeciwbólowo, rozkurczowo, żółciopędnie, wiatropędnie, przeciwzapalnie oraz odkażająco. Co więcej, mięta poprawia trawienie, wspiera odporność organizmu, udrażnia nos, łagodzi kaszel oraz wykazuje działanie chłodzące, co sprawia, że dodawana jest do różnych maści np. na ból stawów. Ekstrakty z mięty stosowane są także w łagodzeniu objawów dusznicy bolesnej oraz stanów nadmiernego napięcia nerwowego.

Mięta jest jednym z najlepiej przebadanych ziół. Warto po nią sięgać podczas dolegliwości gastrycznych, stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, a także profilaktycznie np. po ciężkostrawnym lub obfitym posiłku. Syrop z mięty to również naturalny lek na infekcje dróg oddechowych.

Syrop miętowy to jeden ze sposobów na wykorzystanie prozdrowotnych właściwości mięty pieprzowej. Tradycyjnie miętę zbiera się w okresie kwitnienia (lipiec-sierpień), jednak obecnie świeża mięta pieprzowa jest dostępna w doniczkach przez cały rok. Warto z tego korzystać.

Syrop a sok ze świeżej mięty – czym się różnią?

Syrop ze świeżej mięty bywa czasami nazywany sokiem miętowym. Warto wiedzieć, że z mięty można również przygotować tradycyjny sok, korzystając z wyciskarki wolnoobrotowej. Zgodnie z definicją soku, nie dodaje się do niego cukru. My jednak skupiamy się w naszym przepisie na syropie, który, zgodnie z nazewnictwem, jest stężonym roztworem cukrów.

Przepis: Syrop z mięty Syrop miętowy to nie tylko aromatyczny dodatek do drinków, lemoniady, herbaty i deserów. Mikstura ta redukuje także częste dolegliwości zdrowotne, np. wpierając układ pokarmowy, który musi sobie poradzić z ciężkostrawnym lub bardzo obfitym posiłkiem. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 24 godz. Liczba porcji 20 Składniki 40-50 gałązek świeżej mięty

1,5 litra wody

1,5 kg cukru

sok wyciśnięty z 1 dużej cytryny lub 2 małych cytryn Sposób przygotowania Przygotuj gałązki miętyGałązki mięty powinny mieć liście jędrne, intensywnie zielone oraz zdrowe – nie mogą mieć brązowych lub żółtych plam oraz innych oznak chorób i bytowania szkodników. Zanurz je na chwilę w misce z zimną wodą i poczekaj, aż znajdujący się na nich piasek opadnie na dno. Wyjmij miętę z wody, opłucz pod bieżącą wodą i osusz na papierowym ręczniku, a następnie podziel na mniejsze kawałki. Zagotuj wodę1,5 litra wody zagotuj w dużym garnku. Wyłącz palnik i zdejmij garnek z kuchenki. Połącz cukier i sok z cytryny z wodąDo gorącej wody wsyp 1,5 kg cukru i dodaj sok z cytryny. Mieszaj wszystko do całkowitego rozpuszczenia cukru Dodaj miętęGałązki mięty delikatnie zgnieć w dłoniach, aby puściły sok. Włóż je do syropu cukrowego i dokładnie wymieszaj. Odstaw syrop do naciągnięciaAby syrop miał intensywny smak i skutecznie redukował nieprzyjemne dolegliwości, trzeba go odstawić na kilkanaście godzin do naciągnięcia. Garnek przykryj szczelną pokrywką (syrop cukrowy przyciąga muszki owocówki i osy, jeśli robisz go latem) i przechowuj w temperaturze pokojowej przez 12-24 godziny. Zagotuj odstany syropOdstany syrop z mięty doprowadź do wrzenia i gotuj około 30 minut ma małym ogniu. Przelej domowy syrop z mięty przez sito. Gałązki mięty odciśnij z syropu w gazie lub czystej ściereczce. Ponownie zagotuj syrop z mięty i przelej do naczyńPrzecedzony syrop ponownie doprowadź do wrzenia. Gorący nalewaj do wyparzonych butelek lub wyparzonych słoików. Szczelnie zakręć i pasteryzuj w garnku z wodą lub piekarniku około 5-10 minut.

Gotowy domowy syrop z mięty przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu.

