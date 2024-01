Dodałam ten składnik do faworków. Jaki był efekt? Nieziemsko pyszne to za mało powiedziane

Faworki, nazywane też chrustem, królują w Polsce podczas karnawału. Zajadamy się nimi też w tłusty czwartek. Przyrządzane są z cienkiego ciasta, które następnie smaży się w głębokim tłuszczu. Ich „cechą rozpoznawczą” jest charakterystyczny kształt, czyli zawinięte kokardki. Faworki same w sobie są chrupkie, lekkie i delikatne, ale okazuje się, że mogą być jeszcze smaczniejsze. Metod ich przygotowania jest wiele – my zachęcamy do kuchennych eksperymentów i zrobienia niecodziennej wersji faworków, czyli taratuszek. Jeśli zastosujecie prosty trik – będą dosłownie rozpływać się w ustach.

Czym są taratuszki, czyli faworki na kefirze?

Taratuszki to łatwa wersja tradycyjnego chrustu. W odróżnieniu od naszych faworków, które są kruche, taratuszki są puszyste i miękkie. Podstawowym składnikiem taratuszek jest kefir, który nadaje ciastu lekko kwaśny posmak i sprawia, że stają się one wyjątkowo puszyste. Taka wersja jest bardzo popularna za naszą wschodnią granicą – przygotowuje się tam takie pulchne faworki na kefirze. Te lekkie ciasteczka mają delikatny smak i świetnie sprawdzą się jako przekąska do kawy lub herbaty. Po obsmażeniu taratuszki (podobnie jak klasyczne faworki) posypuje się cukrem pudrem.

Jak zrobić pyszne faworki na kefirze? Przepis na taratuszki

Żeby faworki były naprawdę pyszne – musicie dodać do nich jeden specjalny produkt. Chodzi o kefir. Powstaną wtedy taratuszki, czyli łatwa wersja tradycyjnego chrustu. Zróbcie je, a sami przekonacie się o tym, że staną się one jednym z waszych ulubionych smakołyków.

Składniki:
1 łyżeczka cukru waniliowego

2 łyżki roztopionego masła

1 jajko

2 szklanki mąki

szczypta soli

1/3 łyżeczki sody oczyszczonej

2 łyżki cukru

200 g kefiru Sposób przygotowania Połączcie ze sobą wszystkie składnikiNajpierw w misce połączcie ze sobą wszystkie składniki i zagniećcie z nich ciasto. Uformujcie kulęCiasto uformujcie w kulę, a następnie przykryjcie miską i pozostawcie tak na około 30 minut, żeby odpoczęło. Rozwałkujcie ciastoPóźniej rozwałkujcie ciasto (powinno mieć grubość około 0,5 – 1 cm). Potnijcie je na pasy o szerokości około 2-3 cm. Długość powinna być taka, która zmieści wam się w garnku, w którym będziecie smażyć faworki. Na środku każdego paska zróbcie nacięcie, a następnie przewińcie przez nie jeden koniec (w ten sposób uzyskacie charakterystyczny kształt kokardki). Usmażcie taratuszkiSmażcie taratuszki na rozgrzanym oleju do momentu, aż uzyskają złoty kolor.

Jakie jeszcze słodkości przygotować na karnawał?

Karnawał to doskonała okazja do przygotowania różnorodnych i kolorowych słodkości, które sprawią radość zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Możecie zacząć od tradycyjnych faworków, ale to nie koniec propozycji. Innym pomysłem są pączki, które można udekorować różnymi lukrami, polewami i posypkami, a przede wszystkim przygotować je ze swoim ulubionym nadzieniem. Wcale nie musi to być klasyczny dżem – jako nadzienie idealnie sprawdzi się też czekolada, masa krówkowa, ajerkoniak, a nawet twarożek czy bita śmietana.

Prostym sposobem na słodką przekąskę są też racuchy, które możecie przygotować naprawdę na bardzo wiele sposobów. Obłędnie smakują na przykład budyniowe racuchy z bananami. Możecie zrobić też ptysie, ale również pokusić się o przygotowanie churrosów (pysznej, hiszpańskiej przekąski). Popularnym łakociem są także oponki. Jeśli z kolei jesteście na diecie odchudzającej i nie możecie pozwolić sobie na takie słodkie szaleństwo – sięgnijcie po fit tirmisu lub dietetyczną napoleonkę.

