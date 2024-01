Sos karmelowy w wersji fit sprawdzi się nawet na diecie odchudzającej. Poznajcie przepis

Tradycyjny sos karmelowy powstaje na bazie cukru, wody, masła i 36% śmietanki. Ta mieszanka dostarcza organizmowi wielu kalorii. Osoby na diecie redukcyjnej zwykle muszą rezygnować z tej słodkości. My znaleźliśmy dla nich jednak inne, znacznie lepsze rozwiązanie – sos karmelowy w wersji fit, którego nie trzeba sobie odmawiać podczas odchudzania. Sprawdźcie, jak go przygotować.

Jak zrobić fit sos karmelowy? Prosty przepis

Przygotowanie dietetycznego sosu karmelowego jest naprawdę proste i nie wymaga dużo czasu. Wystarczą dwa składniki. Pamiętajcie, by sięgać po mleczko o dużej zawartości kokosa (minimum 80 procent). Znajdziecie ten produkt w sklepach spożywczych lub supermarketach (zarówno stacjonarnych, jak i internetowych). Możecie dodać do gotowej mikstury odrobinę soli, która podbije słodki smak mleczka kokosowego i ksylitolu.

Przepis: Dietetyczny sos karmelowy Ten dietetyczny dodatek do deserów to doskonała alternatywa dla tradycyjnego sosu karmelowego. Świetnie smakuje i można go jeść nawet na diecie. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 12 Składniki 400 ml mleczka kokosowego

50 gramów ksylitolu Sposób przygotowania PrzygotowywanieMleczko kokosowe należy wylać do garnka i dodać do niego ksylitol. Następnie całość trzeba gotować na palniku o średniej mocy, cały czas mieszając. Gdy na powierzchni płynu pojawią się bąbelki, należy zmniejszyć moc palnika i gotować jeszcze przez około 20 minut aż nabierze pożądanej gęstości. PodawaniePrzestudzonym sosem można polać wybrany deser.

Jeśli nie wykorzystacie całej porcji sosu od razu, przelejcie go do słoika, szczelnie zamknijcie naczynie i schowajcie je do lodówki. Może tam stać nawet kilka miesięcy. Pamiętajcie o jednej istotnej kwestii – schłodzoną porcję sosu trzeba lekko podgrzać przed ponownym podaniem, by nabrała płynnej konsystencji. Polewamy nią deser, gdy przestygnie.

Do czego wykorzystać dietetyczny sos karmelowy?

Sos karmelowy w wersji fit świetnie komponuje się z wieloma różnymi deserami. Można polać nim lody, naleśniki, racuchy albo inne placuszki. Ten słodki przysmak doskonale sprawdzi się również jako dodatek do słodkich kulek na bazie daktyli, kawy albo cappuccino. Wybór należy do was. Pamiętajcie tylko, by nie przesadzić z ilością sosu. Nawet dietetyczne składniki spożywane w nadmiarze mogą doprowadzić do przybierania na wadze. Miejcie to na uwadze.

Inne wersje dietetycznych sosów do deserów

Spodobał wam się pomysł na „odchudzony” sos karmelowy? Koniecznie spróbujcie również innych wersji dietetycznych sosów. Możecie sięgnąć po jogurt grecki z miodem i orzechami włoskimi albo mus na bazie ulubionych owoców (na przykład truskawek, borówek amerykańskich czy kiwi). Z kolei fit nutella będzie idealnym smarowidłem do kanapek lub nadzieniem do naleśników.

