Jak upiec idealny sernik? Wystrzegam się tych błędów i zawsze jestem zadowolona

Sernik to smakowite ciasto, które pojawia się na stole niemal podczas wszystkich uroczystości rodzinnych. Można przygotować go według klasycznej receptury, ale znane są też inne wariacje, na przykład popularny sernik wiedeński, sernik na zimno lub sernik baskijski. Jeśli decydujemy się na przyrządzenie go w tradycyjnej wersji – musimy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Gdy ciasto będzie już upieczone, zadbajcie o to, by prezentowało się naprawdę bardzo apetycznie. Zobaczcie, jak kroić sernik, żeby brzegi nie były poszarpane.

Popularne błędy podczas robienia sernika

Część osób popełnia dość powszechne błędy podczas przygotowywania sernika. Przez to zdarza się więc, że ciasto wychodzi niesmaczne, a w dodatku nie jest tak pięknie wyrośnięte jak powinno. Na początku musicie wyjąć z kuchennej szuflady drewnianą łyżkę. Jest ona niezbędna podczas robienia wszystkich ciast na białkach, w tym między innymi sernika. Masę serową należy mieszać tylko drewnianymi akcesoriami. Ważny jest również kierunek mieszania – róbcie to tylko w jedną stronę. W ten sposób nie zaburzycie konsystencji piany z białek, którą dodaje się do sera. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że sernik nie wyjdzie puszysty.

Najpierw musicie ubić białka na sztywno, później dodać po jednym żółtku do masy, a następnie roztarty w mikserze ser połączyć z ciepłą mąką i masłem. Dopiero wtedy partiami dodajcie masę jajeczną, mieszając całość w jedną stronę. Chodzi o to, by masa stopniowo stawała się rzadsza, a ciężki ser nie „zdominował” ubitych jajek. Dodatkowo taką masę należy mieszać tylko i wyłącznie do momentu połączenia się składników (nie dłużej). Inaczej do masy twarogowej dostaną się pęcherzyki powietrza, przez co ciasto urośnie podczas pieczenia, ale też popęka. Sprawdźcie też, co zrobić, żeby sernik nie opadł po upieczeniu.

Jak upiec idealny sernik? Najważniejsze zasady

Jeśli chcecie, żeby wasz sernik był idealnie równy, a przez to bardziej apetyczny – upieczcie go w kąpieli wodnej. Formę z sernikiem najpierw szczelnie owińcie folią, a później wstawcie do głębszej blachy napełnionej wodą. Pamiętajcie również, by w trakcie pieczenia nie otwierać piekarnika. Ważne jest także, by studzenie wypieku przebiegało stopniowo – najpierw pozostawcie go w uchylonym piekarniku na około 30 minut, a następnie studźcie w temperaturze pokojowej. Na koniec przestawcie ciasto w jakieś chłodne miejsce lub włóżcie do lodówki.

Bardzo ważne jest też, by składniki sernika były dobrej jakości. Twaróg musi być tłusty lub półtłusty. Jeśli zdecydujecie się na twaróg chudy – wrzućcie do masy dodatkową porcję masła, inaczej wypiek wyjdzie zbyt suchy. Dodatkowo składniki, których używacie, powinny mieć temperaturę pokojową, dlatego wyjmijcie je z lodówki około dwie godziny przed rozpoczęciem pieczenia ciasta.

