Sernik nie opada po upieczeniu, jeśli nie popełniamy tego błędu

Sernik to jedno z najpopularniejszych ciast w naszym kraju. Można go przygotować na wiele różnych sposobów – w wersji klasycznej lub nieco poeksperymentować, ponieważ wspaniale smakuje też sernik wiedeński czy sernik na zimno. Choć przygotowanie sernika nie jest trudne, zwłaszcza gdy ma się w tym wprawę, to jeden błąd może sprawić, że deser nie wyjdzie taki jak powinien. A jeśli znudził się wam sernik w tradycyjnej odsłonie – koniecznie wypróbujcie przepis na owsiankę sernikową.

Popularny błąd podczas robienia sernika

Jednym z najczęstszych powodów, przez które to lubiane ciasto opada, jest zaglądanie do piekarnika w trakcie pieczenia. Cukier, który dodajemy do ciasta bierze udział w procesie fermentacji. Pod wpływem temperatury wytwarza się dwutlenek węgla w postaci gazowej, dzięki czemu sernik zaczyna rosnąć i staje się też bardzo puszysty. Ciasto nie lubi jednak nagłej zmiany temperatur, a tak właśnie dzieje się, gdy zaglądamy do piekarnika. Wspomniane pęcherzyki powietrza pękają, a to z kolei powoduje opadanie wypieku, ponieważ przestaje on utrzymywać swój własny ciężar. Ta odruchowa czynność sprawia, że sernik opada, a na środku pojawia się nieestetyczne wgłębienie.

Nakłuwanie więc ciasta patyczkiem, żeby sprawdzić, czy jest już gotowe, jest surowo zabronione. Oczywiście opadanie sernika może być też spowodowane innymi przyczynami, jednak z reguły odpowiada za to ten właśnie błąd. Pamiętajcie również o tym, by po zakończonym czasie pieczenia nie wyjmować sernika z piekarnika od razu – otwórzcie drzwiczki i poczekajcie, aż ciasto powoli się ostudzi. Najlepiej będzie, gdy sernik odczeka tam dłuższą chwilę – do momentu pełnego wystudzenia.

Co zrobić, żeby sernik nie opadł po upieczeniu?

Zaglądanie do piekarnika podczas pieczenia sernika nie jest jedynym błędem, który odpowiada za to, że ten wypiek opada. Może to wynikać również ze zbyt mocnego ubijania białek. Zbyt duża intensywność w tej kwestii zdecydowanie nie jest wskazana. Znacznie lepszą metodą jest delikatne roztrzepywanie. Masa i tak będzie miękka, a dzięki temu ciasto wyjdzie równe. Pamiętajcie jednak, żeby ubite białka dodać dopiero na końcu przygotowywania masy serowej. Istotne jest również to, by odpowiednio dobrać temperaturę pieczenia sernika – optymalna wynosi 180 stopni Celsjusza w piekarniku z termoobiegiem lub 190 stopni Celsjusza w piekarniku bez termoobiegu. Dbajcie również o to, by nie dodawać zbyt dużo mąki, ponieważ sernik może wtedy rozwarstwiać się i pękać.

Dobrym sposobem, żeby sernik nie opadł po upieczeniu, jest też zastosowanie kąpieli wodnej. Niezbędna jest do tego foremka, która będzie całkowicie szczelna – wynika to z tego, że przy takiej metodzie musi ona zostać umieszczona w naczyniu z wodą. Najlepiej sprawdzi się patent, kiedy poziom wody będzie odpowiadał poziomowi ciasta znajdującego się w brytfannie. Woda, a właściwie para wodna sprawi, że ciasto będzie równomiernie nawilżone, dzięki czemu nie opadnie, ale też będzie wspaniale puszyste i delikatne. Dodatkowo sernik nie będzie tak ławo pękał i kruszył się.

Jak uratować sernik, który opadł?

Jeśli nieopatrznie popełnicie któryś z powyższych błędów i wasz sernik opadnie – nie panikujcie, jeszcze nie wszystko stracone. Taka sytuacja może zdarzyć się nawet najlepszemu kucharzowi. Co wtedy zrobić? Sernik nadal będzie miękki i smaczny, musicie tylko sprawić, by lepiej się prezentował. Najłatwiejszym sposobem jest pokrojenie ciasta i podanie go gościom właśnie w tej formie. Jeśli jednak chcecie postawić sernik na stole w całości – oprószcie go porządną warstwą cukru pudru, który zakryje ten defekt. Możecie również polać ciasto polewą czekoladową – ten sposób jeszcze lepiej zamaskuje nieestetyczne wgłębienie. Taki dodatek wzbogaci też smak tego deseru. Nie zapominajcie o tym, że nawet jeśli sernik opadnie – nie wpływa to na jego walory smakowe, a jedynie na wygląd. Sprawdźcie też, co zrobić, żeby sernik nie rozpadł się przy krojeniu.

Czytaj też:

Owsianka z tymi dodatkami pomoże w zgubieniu boczków. Co do niej dodać?Czytaj też:

Pudding z nasionami chia na odchudzanie. Przepis na zdrowy deser