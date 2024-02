Ekspresowa szarlotka z kubka. Przepis na pyszny deser dla zabieganych

Szarlotka niejedno na imię. W sieci można znaleźć mnóstwo receptur na ciasto z jabłkami. Nie wszystkie wymagają dużego wysiłku i zaangażowania ze strony kucharza. Nie potrzeba nawet kulinarnego doświadczenia, by je przygotować. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest szarlotka w kubku. To błyskawiczny i banalnie prosty deser. Świetnie się sprawdzi, gdy nagle dopadnie was ochota na coś słodkiego. Zrobicie go dosłownie w kilka minut.

Przepis: Ekspresowa szarlotka w kubku To idealny deser dla zabieganych. Smakuje obłędnie, a nie wymaga dużo pracy. Zrobicie go w kilka minut. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 6 min. Czas gotowania 3 min. Liczba porcji 1 Składniki 50 g mąki pszennej

1 jajko

45 ml mleka

45 ml oleju

15 g cukru pudru

30 g budyniu śmietankowego w proszku

2,5 g proszku do pieczenia

szczypta cynamonu

15 g musu jabłkowego

odrobina soli Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaRozmąćcie jajko za pomocą rózgi kuchennej. Wlejcie je do kubka (najlepiej o pojemności 300 ml). Do naczynia dodajcie też mleko, olej i cukier puder. Następnie wszystko dokładnie wymieszajcie. Dosypcie mleko, budyń, proszek do pieczenia, sól i cynamon. Połączcie dokładnie wszystkie składniki. Na koniec dodajcie mus i lekko przemieszajcie wszystko widelcem. Podawanie szarlotkiKubek z mieszanką wstawcie do mikrofalówki (moc 600 W) na około 3 minuty. Potem możecie wyjąć, udekorować wedle uznania i zaserwować.

Inne pomysły na szybkie ciasto z jabłkami

Jeśli szarlotka w kubku rozbudziła wasz apetyt na inne wersje ciasta z jabłkami, nie musicie się martwić. Pomysłów nie brakuje, a ich realizacja nie zajmie wam dużo czasu. Możecie pokusić się o zrobienie crumble. To szybki i prosty deser, na który składają się w zasadzie dwa składniki: owoce i kruszonka. A jeżeli nie chcecie „bawić się” w przygotowywanie ciasta, sięgnijcie po przepis na szarlotkę z ciasta francuskiego. Wystarczy wyłożyć je na okrągłą blaszkę do tarty i „udekorować” pokrojonymi jabłkami, a potem upiec według instrukcji podanej na opakowaniu.

Ciekawą „wariacją” na temat ciasta z jabłkami jest również szarlotka bez pieczenia. Nie potrzebujecie piekarnika, by ją przygotować. Wystarczy zwykła patelnia, miska i mikser. Podsmażane jabłka z cynamonem smakują obłędnie i w niczym nie ustępują tym przyrządzanym w sposób klasyczny. Gdy wypróbujecie ten nietypowy patent na szybką szarlotkę, z pewnością prędko z niego nie zrezygnujecie.

Z czym najlepiej podawać szarlotkę?

Szarlotka – niezależnie od wersji, w jakiej została przyrządzona – świetnie komponuje się z wieloma różnymi dodatkami. Można podawać ją razem z lodami (np. waniliowymi), bitą śmietaną, posypką z gorzkiej czekolady, cukrem pudrem albo świeżymi lub mrożonymi owocami. Wszystko zależy od indywidualnych upodobań i gustów smakowych. Pamiętajcie jednak, że dodatki podnoszą kaloryczność deseru. Zwracajcie też uwagę na wielkość spożywanych porcji. Czasem mniej, znaczy lepiej.

