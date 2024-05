Ciasto 3 bit robię bez pieczenia. Poznaj prosty przepis, którym zaskoczysz swoich bliskich

Ciasto 3 bit to jedno z wielu ciast bez pieczenia, które przygotujesz w mniej niż godzinę. Musisz jednak uzbroić się w cierpliwość, bo gotowe ciasto wymaga chłodzenia przez 3-4 godziny.

Jak zrobić ciasto 3 bit bez pieczenia?

Ja robię ciasto 3 bit, korzystając z gotowej masy kajmakowej oraz budyniu w proszku, ale możesz też przygotować je z domowym kajmakiem oraz domowym budyniem.

Rada: masło do masy budyniowej musi być miękkie – wyjmij je z lodówki na 1-2 godziny przed przystąpieniem do przygotowywania kremu. Śmietana kremówka oraz naczynie, w którym będzie ubijana, powinny być mocno schłodzone.

Na krem budyniowy: 2 budynie waniliowe bez cukru

800 ml mleka

4 łyżki cukru

ziarenka z 1/2 laski wanilii lub 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

200 g masła Na masę kajmakową: 1 puszka kajmaku Na masę śmietanową: 250 ml śmietany kremówki 36%

2 łyżki cukru pudru

1/2 łyżeczki glukozy w proszku

1/2 łyżeczki mąki ziemniaczanej Dodatkowo: 1 tabliczka gorzkiej Sposób przygotowania Gotowanie budyniuZ 800 ml zimnego mleka odlej 1 szklankę. Do szklanki zimnego mleka dodaj proszek budyniowy i wymieszaj. Resztę mleka zagotuj z cukrem, ziarenkami z 1/2 laski wanilii lub ekstraktem waniliowym. Jeżeli w składzie proszku budyniowego znajduje się cukier, to nie dodawaj go do mleka. Do gotującego się mleka wlej zimne mleko z proszkiem budyniowym. Cały czas mieszając, doprowadź do wrzenia i gotuj do momentu uzyskania jednolitej, gęstej masy. Możesz również przygotować budyń w proszku zgodnie z instrukcją na opakowaniu, czyli z 1 litra mleka. Ja dodaję mniej mleka, żeby budyń był bardzo gęsty. Gotowy budyń zdejmij z kuchenki i pozostaw do całkowitego ostudzenia. Możesz przyśpieszyć stygnięcie budyniu, przekładając go np. do dwóch szerokich salaterek lub na półmiski. Łączenie składników masy budyniowejMasło ubij na jasną, puszystą masę. Dodawaj stopniowo zimny budyń i ubijaj na średnich obrotach. Masa budyniowa powinna mieć jednolitą konsystencję. Gotową masę budyniową przykryj folią spożywczą i wstaw do lodówki. Przygotowanie masy śmietanowejMocno schłodzoną śmietanę kremówkę ubij z cukrem pudrem na gęstą, puszystą masę. Pod koniec ubijania dodaj glukozę wymieszaną ze skrobią ziemniaczaną – składniki te zastąpią dostępne w sklepach „fix-y” do bitej śmietany, które pomagają utrzymać odpowiednią konsystencję masy. Gotową masę śmietanową przykryj folią spożywczą i wstaw do lodówki. Przygotowanie masy kajmakowejPodgrzej gotowy kajmak w kąpieli wodnej. Puszka musi być cała zanurzona w gorącej wodzie. Wyjmij kajmak z wody, zrób w wieczku mały otwór, a następnie otwórz puszkę. Przygotowanie spoduFormę 20 x 30 cm wyłóż papierem do pieczenia. Na jej spodzie ułóż maślane herbatniki. Przekładanie herbatnikówNa spodzie z herbatników rozsmaruj 2/3 lekko podgrzanej masy kajmakowej i przykryj kolejną warstwą herbatników. Na herbatnikach rozsmaruj pozostały kajmak. Odłóż 3-4 łyżki kremu budyniowego. Na cienkiej warstwie kajmaku rozsmaruj krem budyniowy i przykryj herbatnikami. Odłożony krem budyniowy wyłóż na wierzch ciasta i rozsmaruj. Na warstwie kremu budyniowego rozsmaruj bitą śmietanę. DekorowanieBitą śmietanę posyp startą na tarce o dużych oczkach lub posiekaną czekoladą. ChłodzeniePrzykryj gotowe ciasto 3 bit folią spożywczą (folia nie powinna dotykać wierzchu ciasta) i wstaw do lodówki na minimum 3-4 godziny. Najlepiej chłodzić ciasto 3 bit dłużej, dzięki czemu herbatniki staną się miękkie, a masa nie będzie wypływać podczas krojenia.

Pokrój ciasto 3 bit na kawałki i podawaj mocno schłodzone.

Wskazówka: ja wierzch ciasta posypuję startą gorzką czekoladą, ponieważ wszystkiego jego warstwy są bardzo słodkie. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać do tego mleczną czekoladę. Dodatkowo wierzch deseru możesz posypać 1/2 szklanki posiekanych orzechów włoskich lub laskowych.

Przydatne wskazówki do przepisu na ciasto 3 bit

Jeżeli chcesz przygotować ciasto 3 bit w większej formie, to użyj około 500 g herbatników maślanych i zrób budyń z 1 litra mleka. Do przygotowania ciasta 3 bit możesz użyć herbatników maślanych oraz herbatników kakaowych, ewentualnie herbatników pełnoziarnistych. Doskonale też smakuje domowe ciasto 3 bit z krakersami oraz z dodatkową warstwą z masła orzechowego – jeśli lubi się jego smak.

Niestety może zdarzyć się, że krem budyniowy się zważy. Jeśli tak się stanie, to możesz go uratować, dodając 2-3 łyżki gorącego mleka lub wody i miksując na niskich obrotach do uzyskania jednolitej konsystencji. Zważeniu się kremu zapobiega dodawanie budyniu do utartego masła małymi porcjami i miksowanie na średnich lub małych obrotach (w zależności od mocy miksera).

