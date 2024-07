Moje chipsy z makaronu są sto razy lepsze niż te z ziemniaków. Poznaj prosty przepis na przekąskę

Makaron często gości w polskiej kuchni. To uniwersalny produkt, który można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Świetnie sprawdza się nie tylko przy robieniu zapiekanek czy dań kuchni włoskiej. Można z niego zrobić również wspaniałe chipsy. To idealna przekąska na domówkę z przyjaciółmi albo rodzinny wieczór przy dobrym filmie.

Jak zrobić chipsy z makaronu?

Chipsy nie należą do zdrowszych przekąsek, ale włączenie ich do jadłospisu raz na jakiś czas nie zaszkodzi – zwłaszcza tych zrobionych w domu. Ta chrupiąc przekąska z makaronu to u mnie hit. Robię ją szybko z kilku łatwo dostępnych składników, a goście są zachwyceni ich smakiem.

Przepis: Chipsy z makaronu To świetna przekąska na imprezę. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 15 Składniki 250 g suchego makaronu

przyprawy

2 łyżeczki oliwy z oliwek Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotujcie makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu, najlepiej al dente. Ugotowane i odcedzone kluski wymieszajcie z przyprawami. Możecie wykorzystać suszony czosnek, słodką i ostrą paprykę, sól, pieprz, zioła prowansalskie. Ilość oraz rodzaj przepraw zależą od indywidualnych preferencji. Pieczenie makaronuMakaron wymieszany z przyprawami przełóżcie na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Kluski wstawcie do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na około 10-15 minut. Pieczcie je do momentu aż będą ładnie przyrumienione i chrupiące.

Jaki makaron najlepszy na chipsy?

Do zrobienia chipsów najlepsze są makarony o większych rozmiarach, na przykład penne. Możecie wykorzystać też kokardki, świderki czy muszle. Wszystko zależy tak naprawdę od waszych preferencji i tego, co akurat macie pod ręką. Pamiętajcie jednak, by wybierać produkty dobrej jakości. Jeśli chcecie, możecie sięgnąć po makarony z dodatkiem roślinnego barwnika, na przykład chili, kurkumy, szpinaku, buraka czy marchewki. Będą nie tylko świetnie smakować, ale też wspaniale prezentować się na talerzu.

Z czym podawać chipsy z makaronu?

Chipsy z makaronu możecie posypać startym parmezanem i podawać z różnego rodzaju sosami, na przykład dipem czosnkowym, pomidorowym czy jogurtowym. Dobrze sprawdzi się też ketchup lub majonez. Warto puścić wodze fantazji i nie ograniczać się tylko do jednej propozycji. Przygotujcie kilka różnych sosów i sprawdźcie, które zestawienie smakuje wam najlepiej. A jeśli nie macie zbyt dużo czasu na gotowanie, skorzystajcie ze sklepowych propozycji.

