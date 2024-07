Ten szybki omlet smakuje jak śniadanie z najlepszej restauracji. Daje mi energię na cały poranek

Ten omlet z pieczarkami jest dowodem na to, że z paru prostych składników można wyczarować pyszne danie, które w niczym nie ustępuje restauracyjnym przysmakom. W dodatku robi się je bardzo szybko bez dużego wysiłku i bałaganu w kuchni. Kwadrans przygotowań wystarczy, by śniadaniowy rarytas wylądował na stole. Możesz śmiało zrobić go przed pójściem do pracy. Jeśli jednak obawiasz się, że ze wszystkim nie zdążysz, podszykuj grzyby wieczorem. Oczyść je, pokrój i schowaj do lodówki, a rano – gdy będą potrzebne – wyciągnij i wrzuć na patelnię.

Jak zrobić omlet z pieczarkami?

Przygotowanie omleta nie wymaga wiele zachodu. Wystarczy zeszklić cebulę, podsmażyć pieczarki i zalać je masą jajeczną. Jeśli chcesz możesz dodać do niej nie tylko grzyby, ale również inne składniki, na przykład koperek, natkę pietruszki, czosnek, szczypiorek czy ser.

Przepis: Omlet z pieczarkami To pyszne i sycące danie, idealne na śniadanie. Zrobisz je w mgnieniu oka z paru prostych składników. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 6 jajek

200 g pieczarek

1 cebula

2 łyżki masła

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOczyść pieczarki i pokrój je na plasterki. Cebulę obierz z łupin. Pokrój warzywo w drobną kostkę lub piórka. Podsmażanie dodatków do omletaZeszklij cebulę na maśle. Gdy się zrumieni, dodaj pieczarki. Posyp je odrobiną soli. Dzięki temu szybciej puszczą wodę. Podsmażaj grzyby około 5 minut. Często mieszaj zawartość patelni. Smażenie omletaWybij jajka do miski, dopraw solą i pieprzem. Następnie rozbełtaj je widelcem i wlej masę na patelnię z cebulą i grzybami. Smaż na średnim ogniu, aż omlet zrumieni się od spodu. Wtedy obróć go na drugą stronę. Przykryj patelnię dużym talerzem, obróć całość, zsuń omlet z naczynia na patelnię i dosmaż go z drugiej strony. Podawanie omletaPo usmażeniu możesz posypać omlet listkami bazylii, posiekanym szczypiorkiem lub natką pietruszki (opcjonalnie).

Wskazówka: Możesz usmażyć jajka i pieczarki osobno, a potem umieścić grzyby na gotowym omlecie i zawinąć go podobnie jak naleśnik.

Dlaczego warto włączyć pieczarki do diety?

Pieczarki są tanie i dostępne przez cały rok. Poza tym wspaniale smakują. Mają też wiele wartości odżywczych. Zawierają białko, błonnik oraz mnóstwo mikroelementów, między innymi cynk, żelazo, sód, potas, selen, wapń czy magnez, a także witaminy z grupy B. W ich składzie znaleźć można również beta-glukany, flawonoidy oraz chitynę. Wszystkie te związki wywierają bardzo pozytywny wpływ na organizm. Neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników, spowalniają procesy starzenia i wzmacniają odporność. W dodatku obniżają poziom „złego cholesterolu” i regulują stężenie glukozy we krwi. Dzięki temu zmniejszają ryzyko zachorowania na schorzenia układu krążenia. Co więcej, odgrywają istotną rolę w profilaktyce nowotworów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że pieczarki wspomagają proces redukcji masy ciała. Dostarczają niewielu kalorii (w 100 gramach znajduje się około 30 kcal), ale jednocześnie dodają energii i sycą na długo. W rezultacie zapobiegają nagłym napadom głodu. To ważna informacja zwłaszcza dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami i szukają sposobu, by uporać się z nadmiernym apetytem na słodycze lub inne niezdrowe przekąski.

