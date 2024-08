Zalewam te nasiona i robię nietypową przekąskę polecaną przez dietetyka. Jest lepsza niż pudding chia

Pudding chia to popularny przysmak z nasion szałwii hiszpańskiej. Tych niewielkich ziarenek można jednak użyć nie tylko do przyrządzenia deserów, ale też wytrawnych przekąsek. Ciekawym pomysłem na ich wykorzystanie podzieliła się w sieci dietetyk dr Hanna Stolińska. Jej sposób mnie zaskoczył, ale muszę przyznać, że jest naprawdę świetny. Dlatego na stałe zagości w moim kulinarnym „repertuarze”.

Jak zrobić przekąskę z nasion chia według dietetyka?

Dietetyk dr Hanna Stolińska udowodniła, że z nasion chia można zrobić nie tylko słodki pudding, ale też wrapy. Tego typu przekąski cieszą się ostatnio sporą popularnością. Zresztą nie bez powodu. To proste, szybkie i pożywne przegryzki, które można wypełnić dowolnymi składnikami. Wspaniale sprawdzą się między innymi sezonowe warzywa na przykład pomidory, zielone ogórki, sałata, szpinak, marchewka, cebula czy papryka. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by wykorzystać gotowanego lub podsmażonego kurczaka, szynkę albo kiełbasę. Świetnym rozwiązaniem będą też różnego rodzaju sery (twarożek, mozzarella, feta, gouda, cheddar itp.) oraz sosy (jogurtowy, śmietanowy, pomidorowy, czosnkowy, koperkowy, pieczarkowy etc.).

Takie wrapy z nasion chia możesz przygotować równie dobrze w wersji „na słodko”. Wystarczy, że wypełnisz je ulubionymi owocami, masłem orzechowym, posiekanymi pistacjami, domową nutellą lub serkiem śmietankowym. Dobór dodatków zależy tak naprawdę od indywidualnych preferencji smakowych oraz potrzeb.

Przepis: Wrapy z nasion chia To pyszna, pożywna, a zarazem zdrowa przekąska polecana przez dietetyka. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 20 g nasion chia

100 ml wody

ulubione dodatki Sposób przygotowania Szykowanie nasion chiaNasiona chia zalej wodą i odstaw na dwie godziny, by napęczniały. Smażenie plackaGdy nasiona napęcznieją i zyskają glutowatą postać, rozprowadź je na suchej patelni (tak, by utworzyły cienki placek). Smaż je przez 3-4 minuty z obu stron. Podawanie wrapaW gotowego wrapa możesz zawinąć ulubione dodatki.

Dlaczego warto włączyć nasiona chia do diety?

Nasiona chia są silnym antyoksydantem. Zwalczają stres oksydacyjny wywoływany przez nadmiar wolnych rodników w organizmie. Tym samym przeciwdziałają wielu problemom zdrowotnym. Zmniejszają stany zapalne tkanek, zapobiegają uszkodzeniom komórek. Obniżają ryzyko rozwoju różnych cywilizacyjnych chorób, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze czy schorzenia o podłożu nowotworowym. Dodatkowo wzmacniają odporność i regulują trawienie.

Nasiona chia zawierają białko i błonnik. Te dwa składniki pozytywnie wpływają na układ pokarmowy. Hamują nadmierny apetyt i przedłużają uczucie sytości po posiłku. Jednocześnie usprawniają przemianę materii i usuwanie toksyn z organizmu. Dlatego są często wykorzystywane w walce z nadwagą i profilaktyce otyłości. Śmiało mogą więc po nie sięgać osoby, którym zależy na zachowaniu szczupłej sylwetki.

