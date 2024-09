Krupnik z przepisu Magdy Gessler zasługuje na kulinarnego Oscara. Poznaj jego sekret

Magda Gessler od lat zmienia oblicze polskiej gastronomii i przeprowadza Kuchenne Rewolucje w całej Polsce. W jednym z odcinków swojego kultowego programu zdradziła prosty patent na obłędnie pyszny krupnik. Zupa w jej wydaniu nigdy nie jest mdła ani pozbawiona wyrazu. Wręcz przeciwnie – nabiera wyjątkowego smaku i aromatu. Wszystko za sprawą jednego dość niecodziennego składnika. Nigdy bym nie pomyślała, że dzięki niemu krupnik stanie się prawdziwą ucztą dla podniebienia. A jednak!

Jak zrobić krupnik według Magdy Gessler?

Klasyczny krupnik powstaje na bazie bulionu, warzyw i kaszy jęczmiennej. Tradycyjna zupa ma zwykle dość delikatny, żeby nie powiedzieć mdły smak. Magda Gessler znalazła jednak sposób, by go „podkręcić”. Sięga po suszone grzyby, przyprawy i jeszcze jeden nieoczywisty składnik, o którym wiele osób nawet by nie pomyślało. Chodzi o sok z ogórków kiszonych.

Przepis: Krupnik Magdy Gessler Zupa w wydaniu znanej restauratorki bije na głowę klasyka. Musicie jej spróbować. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 4 Składniki 500 g cielęcych lub wieprzowych żeberek

2 litry wody

2 skrzydełka kurczaka

2 średnie marchewki

1 pietruszka

pół selera

4-5 ziemniaków

1 cebula

150 g kaszy pęczak

1 łyżeczka majeranku (opcjonalnie)

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

sok z ogórków kiszonych

sól

pieprz Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie bulionuMięso oczyśćcie, opłuczcie i włóżcie do garnka. Zalejcie je zimną wodą i zagotujcie. Usuńcie szumowiny. Dodajcie liście laurowe oraz ziarna ziela angielskiego. Gotujcie całość przez około godzinę. Dodawanie warzywW czasie gdy wywar się gotuje, umyjcie, obierzcie i pokrójcie marchewkę, pietruszkę, seler i ziemniaki w kostkę. Kiedy mięso będzie miękkie, dodajcie do wywaru przyszykowane wcześniej warzywa. Nie zapomnijcie o kaszy. Gotujcie całość przez około 30 minut. W tym czasie obierzcie, posiekajcie i podsmażcie cebulę na maśle. Następnie dorzućcie ją do bulionu. Wykańczanie zupyOddzielcie mięso od kości i porwijcie na mniejsze kawałki (jeśli chcecie, możecie z powrotem dodać je do zupy). Dolejcie kilka łyżek soku z ogórków. Dostosujcie jego ilość do swoich upodobań smakowych. Doprawcie krupnik solą, pieprzem i majerankiem.

Rada: Przed podaniem możecie posypać zupę posiekanym koperkiem lub natką pietruszki.

Wskazówka: Jeśli chcecie, możecie zabielić krupnik śmietaną. Wystarczy jedna łyżka

Dlaczego warto dodać sok z ogórków kiszonych do krupniku?

Sok z ogórków kiszonych pełni w krupniku dwojaką funkcję. Z jednej strony wzbogaca jego smak i sprawia, że staje się bardziej wyrazisty, z drugiej – nieco go zakwasza. Dzięki temu zupa zachowuje swój kolor. Jeśli chcesz jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko ciemnienia kaszy, pamiętaj, by przepłukać ją kilka razy pod zimną wodą, zanim trafi do garnka. W ten sposób usuniesz nadmiar skrobi, która odpowiada za mętnienie krupniku. W dodatku pozbędziesz się zanieczyszczeń i poprawisz konsystencję zupy. Kasza nie będzie się kleić i pozostanie sypka.

Inne pomysły na dania Magdy Gessler

Jeśli przepis na krupnik Magdy Gessler przypadł wam do gustu, prawdopodobnie polubicie też inne pomysły na dania znanej restauratorki, na przykład kotlety po lwowsku. To świetna propozycja na „drugie danie”. A jeżeli nie wiecie, co zrobić z warzywami, które zostały wam z obiadu, przygotujcie sałatkę jarzynową. Ta przekąska doskonale sprawdza się nie tylko od święta, ale również na co dzień. Możecie zabrać ją ze sobą do pracy i zaoszczędzić na zakupie lunchu. Pamiętajcie, by sos do sałatki zapakować osobno. Najlepiej wymieszać go z pozostałymi składnikami bezpośrednio przed jedzeniem.

