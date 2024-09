Ta herbatka to mój jesienny „must have”. Świetnie smakuje i wzmacnia odporność

Jesień to sezon wzmożonych infekcji. Warto w tym czasie zadbać o swoją odporność. Mój sposób na wzmocnienie organizmu to pyszna herbatka z kilku składników. Do jej stworzenia zainspirowała mnie dietetyczka.

Dość często dopadają mnie różnego rodzaju infekcje. Dlatego tym razem postanowiłam przygotować się do sezonu jesiennego i wzmocnić swój organizm Nie chciałam jednak wydawać pieniędzy na multiwitaminy czy suplementy diety. Postanowiłam najpierw sięgnąć po naturalne metody i zajrzałam do sieci w poszukiwaniu wskazówek. Tam natrafiłam na post dietetyczki, który zainspirował mnie do stworzenia herbatki na odporność. Poznajcie przepis. Jak zrobić herbatę na odporność? Będzie potrzebować kilku prostych i łatwo dostępnych składników. Z pewnością macie te produkty w swojej kuchni i używacie ich na co dzień podczas przygotowywania posiłków. Chodzi między innymi o anyż, goździki, imbir, cynamon i kurkumę. Połączenie tych wszystkich przypraw w postaci naparu tworzy mieszankę o dużym prozdrowotnym potencjale. Co ważne, jak zauważa dyplomowana dietetyczka Zuzanna Nowak w jednym z wpisów w mediach społecznościowych, po ten napój mogą sięgać również osoby z insulinoopornością. Przepis: Herbata na odporność Napój świetnie smakuje i rozgrzewa. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 łyżeczka cynamonu

7-8 goździków

2 gwiazdki anyżu

3 cm świeżego imbiru (lub 1/2 łyżeczki suszonego)

3 cm świeżej kukrumy (1/2 łyżeczki kurkumy

herbata Sposób przygotowania Szykowanie herbatyZaparzcie litr czarnej herbaty zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. W razie potrzeby możecie ją przecedzić. Łączenie składnikówDo gotowej przestudzonej herbaty, wrzućcie przyprawy i wymieszajcie całość. Wskazówka: Jeśli chcecie, możecie użyć innej herbaty niż czarna, na przykład smakowej. Pamiętajcie jednak, by sięgać po produkty bez dodatku sztucznych barwników, konserwantów i dużych ilości cukru. Im krótsza lista składników, tym lepiej. Rada: Do herbaty możecie dodać również kawałki ulubionych owoców. Jak działa herbatka na wzmocnienie odporności? Przyprawy wykorzystane do przygotowania napoju wzmacniają naturalne mechanizmy obronne organizmu. Wykazują działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Hamują namnażanie się szkodliwych drobnoustrojów. Łagodzą stany zapalne tkanek. Wymiatają też z organizmu nadmiar wolnych rodników, które odpowiadają między innymi za osłabienie odporności. W dodatku wspomagają usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii i toksyn z ustroju. Jak podkreśla dietetyk Zuzanna Nowak, taka herbata pomaga również kontrolować stężenie glukozy we krwi. Przyprawy, takie jak na przykład cynamon czy kurkuma zwiększają wrażliwość tkanek na insulinę i przyczyniają się do utrzymania zdrowia metabolicznego. Warto też nadmienić, że wskazany napój pomaga również w obniżeniu „złego cholesterolu” w organizmie, który jest jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko wystąpienia wielu chorób, między innymi miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, zawału serca czy udaru mózgu. Czytaj też:

