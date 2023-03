Błyskawiczne ciasto czekoladowe z mikrofalówki. Zrobisz je w 7 minut!

Jeśli nigdy nie próbowałeś zrobić ciasta w mikrofalówce, to koniecznie nadrób zaległości. To najszybsze ciasto świata, które smakuje naprawdę bardzo dobrze. Co więcej – możesz modyfikować przepis według własnej fantazji.

Jak zrobić ciasto czekoladowe w mikrofali?

To dziecinnie proste: wystarczy wymieszać wszystkie składniki i włożyć kubek do mikrofalówki na ok. 2-2,5 minuty. To wszystko! WAŻNE: Ciasto z mikrofalówki błyskawicznie wyrasta (powinno podwoić swoją objętość), potrafi na moment "wyjść" poza brzegi kubka. Lepiej wziąć kubek większy, niż za mały.

Podstawowy przepis możesz modyfikować. Jak? Podajemy kilka propozycji:

zamiast mleka lub części mleka dodaj do ciasta sok pomarańczowy,

dodaj do ciasta pół łyżeczki cynamonu lub przyprawy korzennej,

włóż do wymieszanego już ciasta cukierek toffi, kawałek czekolady lub łyżeczkę konfitury.

Jak podawać czekoladowe ciasto w kubku?

Błyskawiczne ciasto czekoladowe to doskonała opcja na niespodziewanych gości. Jak podać takie ciasto? Oczywiście w kubeczkach. Ciasto czekoladowe z mikrofali świetnie smakuje na gorąco, można wtedy je podać z gałką lodów i świeżymi owocami (np. malinami lub borówkami). Jeśli chcesz podać ciasto w kubku z lodami, koniecznie piecz je w większym naczyniu (kubek ok. 400 ml).

Ciasto można udekorować polewą czekoladową i posypkami, lukrem, bitą śmietaną, ale też postawić na wersję minimalistyczną i po prostu posypać je cukrem pudrem. W wersji dla dorosłych gotowe już ciasto można nasączyć kawą z dodatkiem alkoholu (łyżka kawy i łyżka alkoholu, np. koniaku lub rumu).

Przepis: Ciasto czekoladowe z mikrofalówki Błyskawiczne ciasto w kubku. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 2 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 jajko

4 łyżki mąki

3 łyżki cukru

3 łyżki kakao

3-4 łyżki mleka

1 łyżka oleju

1 szczypta soli

1/4 łyżeczki proszku do pieczenia

Opcjonalnie: polewa czekoladowa, orzechy lub posypki do dekoracji Sposób przygotowania Przygotuj ciastoWszystkie składniki wymieszaj i przełóż do kubka (o pojemności nie mniejszej, niż 330 ml). Włóż ciasto do mikrofaliKubek włóż do mikrofalówki. Ustaw na maksymalną moc (ok. 800 W) i piecz ok. 2 minut. Gotowe ciasto możesz polać polewą czekoladową i udekorować wedle uznania.

