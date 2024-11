Odkryłam skuteczny i tani sposób na kaszel. Potrzebujesz tylko 3 składników z kuchni

Liście laurowe są wykorzystywane głównie jako przyprawa lub środek odstraszający mole spożywcze. Ja znalazłam dla nich jeszcze jedno ciekawe zastosowanie. Niedawno odkryłam, że ten niepozorny składnik jest doskonałą „bazą” syropu na kaszel. Dzięki niemu mogę wspomóc swój organizm w walce z przeziębieniem i szybko uwolnić się od wielu przykrych dolegliwości. Przy okazji sporo oszczędzam. Zobacz, jak przyrządzić ten specyfik. Wbrew pozorom to bardzo proste.

Jak zrobić syrop z liści laurowych?

Aby przygotować specyfik, wystarczy w odpowiednich proporcjach połączyć liście laurowe z wodą i sokiem z cytryny. Jeśli chcesz, możesz dodać też trochę cukru, ale nie jest to bezwzględnie koniecznie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić ten zestaw również o inne składniki, na przykład szałwię czy rumianek. Dzięki nim w prosty sposób wzmocnisz działanie syropu.

Przepis: Syrop z liści laurowych

Składniki:
6 liści laurowych

200 ml wody

sok z połówki cytryny Sposób przygotowania Gotowanie liści laurowychWrzuć liście laurowe do garnka i zalej wodą. Gotuj całość do momentu aż woda zacznie wrzeć. Potem wyłącz palnik i zaparzaj powstały napar pod przykryciem przez 10 minut. Łączenie składnikówPoczekaj aż płyn wystygnie, dodaj sok z cytryny. Wymieszaj całość i przecedź syrop, Przelej go do odrębnego naczynia. Najlepiej małej butelki.

Rada: Syrop z liści laurowych należy przechowywać w lodówce, w szczelnie zamykanym naczyniu (nie dłużej niż 5-7 dni). Najlepiej przygotowywać mniejsze porcje i wykorzystywać je na bieżąco.

Jak działa syrop z liści laurowych?

Syrop z liści laurowych działa antybakteryjnie. Zwalcza drobnoustroje i redukuje stany zapalne występujące w organizmie. Działa rozgrzewająco i napotnie, dzięki czemu ułatwia usuwanie toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. Ułatwia odkrztuszanie wydzieliny zalegającej w płucach. Łagodzi podrażnienia gardła i układu oddechowego. Zmniejsza też gorączkę.

Jak pić syrop z liści laurowych?

W okresie przeziębienia i grypy można pić syrop nawet 3-4 razy dziennie po jednej łyżeczce. Przeciwskazaniem do jego stosowania jest ciąża i karmienie piersią. Nie jest on również zalecany osobom z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz przewlekłymi chorobami w obrębie układu pokarmowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Trzeba też pamiętać, by nie lekceważyć objawów przeziębienia i grypy. Jeśli dolegliwości nie zmniejszają się lub nie ustępują, należy udać się na wizytę do specjalisty.

