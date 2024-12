Bigos na Boże Narodzenie na ostatnią chwilę. Jest pyszny, a zrobisz go w 25 minut

Pyszny bigos to ważny element bożonarodzeniowej tradycji. A co, jeśli brakuje czasu na wielogodzinne gotowanie? Wtedy można przyrządzić ekspresowy bigos. Zobaczcie, jak go zrobić.

Bigos to tradycyjna potrawa, która często pojawia się na świątecznych stołach w Polsce, zwłaszcza podczas Bożego Narodzenia. Przygotowuje się go z kiszonej kapusty, świeżej kapusty, mięsa oraz aromatycznych przypraw, takich jak liście laurowe czy ziele angielskie. Często dodaje się także suszone grzyby i śliwki, które nadają całej potrawie wyjątkowego smaku. Bigos jest jednak dość pracochłonnym daniem. Możecie jednak też przygotować tę potrawę w wersji ekspresowej. Jak zrobić ekspresowy bigos na Boże Narodzenie? Prosty przepis Przed świętami wiele osób zmaga się z brakiem czasu na przygotowanie wszystkich potraw i wykonanie domowych obowiązków. W takiej sytuacji warto skorzystać z przepisu na błyskawiczny bigos – smakuje tak samo dobrze jak ten, który jest znacznie bardziej czasochłonny. Możecie go przygotować nawet na „ostatnią chwilę”, a goście i tak będą się zajadać. Przepis: Ekspresowy bigos Ten bigos jest pyszny, a zrobicie go w naprawdę błyskawicznym tempie Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 369 w każdej porcji Składniki 1 cebula

100 ml wina czerwonego

200 g kapusty kiszonej

1 łyżeczka kolendry w ziarnach

2 liście laurowe

1 łyżka miodu

1 szczypta pieprzu czarnego

300 g mięsa wieprzowego (schabu)

1 łyżka smalcu

50 ml sosu Worcestshire

1 szczypta soli

3 śliwki suszone

1 łyżeczka majeranku suszonego

pół sztuki białej kapusty Sposób przygotowania Przesmażanie boczku i schabuNajpierw pokrójcie boczek w kostkę i przesmażcie go na suchej patelni. Róbcie to do momentu, aż odda tłuszcz. Następnie pokrójcie schab w plastry i oczyśćcie z tłuszczu. Później pokrójcie go w dość grube paski. Dodajcie do boczku, doprawcie solą i pieprzem, dodajcie smalec i smażcie przez około 3-5 minut. Lekko przesmażony schab i boczek zdejmijcie z patelni. Przygotowanie świeżej kapustyNa tej samej patelni, na której smażyliście schab i boczek, przesmażcie również cebulę pokrojoną w kostkę. Gdy już się zeszkli – dodajcie do niej śliwki pokrojone w cienkie paski oraz poszatkowana kapustę. Całość doprawcie roztartą w moździerzu kolendrą oraz liśćmi laurowymi. Mieszajcie kapustę z dodatkami i co jakiś czas podlewajcie wodą. Wszystko doprawcie też suszonym majerankiem i duście do momentu, aż kapusta delikatnie zmięknie. Doprawianie bigosuDodajcie kiszoną kapustę, a także sos Worcestshire (nazywany też Worcester), czerwone wino i miód. Później zwiększcie ogień i redukujcie płyny. Na koniec dodajcie przesmażony schab i boczek. Wymieszajcie bigos i gotowe. Co zrobić, żeby bigos był naprawdę pyszny? Podstawowym składnikiem bigosu jest wysokiej jakości kapusta kiszona. Ważne, aby jej smak nie był zbyt kwaśny ani przesadnie słony. Przed rozpoczęciem gotowania warto spróbować kapusty i, jeśli to konieczne, delikatnie ją przepłukać. Smaczny bigos to taki, który jest odpowiednio doprawiony starannie dobranymi przyprawami. Poza liściem laurowym i zielem angielskim warto dodać także kminek, majeranek czy owoce jałowca. Jeśli macie ochotę na odrobinę kuchennych eksperymentów, możecie dodać też goździki, kardamon i ostrą paprykę. Wystrzegajcie się jednak doprawiania tej potrawy dużą ilością soli. Przed jej dodaniem warto też najpierw spróbować bigosu, ponieważ może się okazać, że wcale nie będzie ona potrzebna. Przygotowując bigos, warto zadbać o odpowiedni tłuszcz, który podkreśli jego smak. Doskonale sprawdzą się tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, takie jak smalec, boczek lub tłuszcz wytopiony podczas gotowania mięsa. Czytaj też:

