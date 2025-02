Dietetyk: to najzdrowsza wersja jajecznicy. Jej sekret tkwi w paru prostych składnikach

Jajecznica to ulubiona pozycja śniadaniowa Polaków. Do grona fanów tego przysmaku należy również dietetyk dr Bartosz Kulczyński. Ekspert przygotowuje go jednak nieco inaczej niż wszyscy. Wersja dania zaproponowana przez specjalistę jest znacznie zdrowsza i smaczniejsza od „zwykłej”. Sprawdź, w czym tkwi jej sekret.

Doktor Bartek Kulczyński to specjalista z zakresu dietetyki i technologii żywienia. Wykłada na uczelni, prowadzi prywatną praktykę i pisze artykuły publikowane w czasopismach o krajowym oraz międzynarodowym zasięgu. Chętnie dzieli się też swoją wiedzą w sieci. Nagrywa materiały, w których radzi jak zdrowo i mądrze się odżywiać. W jednym z ostatnich filmów udostępnionych w sieci zamieścił swój autorski przepis na najzdrowszą jajecznicę. Ten przysmak, jak sam przyznał, należy do jego ulubionych potraw, „jeśli chodzi o pomysł na szybkie śniadanie lub kolację”. W czym tkwi sekret najzdrowszej jajecznicy? Swoje prozdrowotne właściwości jajecznica zawdzięcza wyjątkowym dodatkom. Dietetyk dorzuca do jajek kilka prostych, ale cennych składników, które wywierają niezwykle pozytywny wpływ na organizm. Chodzi o następujące produkty: Cebulę i czosnek – warzywa zawierają wiele związków bioaktywnych, takich jak na przykład allicyna, kwercetyna, kwas ferulowy czy kwas galusowy. Wykazują one działanie przeciwzakrzepowe. Hamują proces powstawania blaszki miażdżycowej. Zmniejszają ryzyko wystąpienia zawału serca i nadciśnienia tętniczego. Poza tym obniżają stężenie glukozy we krwi.

Pomidory – są źródłem likopenu. To silny antyoksydant, który niweluje stany zapalne tkanek, spowalnia procesy starzenia, wzmacnia odporność i chroni przed wieloma różnymi problemami zdrowotnymi, między innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego czy schorzeniami o podłożu nowotworowym.

Kolendra – wspomaga funkcjonowanie wątroby i oczyszczanie organizmu z toksyn. Obniża ciśnienie krwi oraz poziom „złego cholesterolu” we krwi.

Kmin rzymski – wspiera procesy trawienne i przeciwdziała dolegliwościom gastrycznym. Zmniejsza ryzyko występowania wzdęć, nudności, wymiotów, biegunek, zaparć czy bólów brzucha.

Imbir i kurkuma – wzmacniają odporność i wspomagają organizm w walce z infekcjami. Wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe oraz bakteriobójcze.

Papryczka chili – ma w swoim składzie kapsaicynę, która zwiększa ilość ciepła produkowanego przez organizm. W efekcie przyspiesza spalanie kalorii i ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Garam masala – to mieszanka różnych przypraw. Łączy w sobie zalety wymienionych wcześniej produktów. Jak zrobić najzdrowszą jajecznicę z przepisu dietetyka? Przyrządzenie tego przysmaku jest banalnie proste. Wystarczy podsmażyć poszczególne składniki na patelni przy użyciu niewielkiej ilości tłuszczu. Ważne jest to, by nie trzymać jajecznicy zbyt długo na patelni. Jeśli będziesz zbyt długo zwlekać osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego i zrobisz najgorsze danie z jajek. Przepis: Najzdrowsza jajecznica Przepis na ten przysmak poleca znany dietetyk Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 239 Składniki 2 jajka

pół cebuli

pół pomidora

1 cm korzenia imbiru

pół ząbka czosnku

pół papryczki chili

1/4 łyżeczki kurkumy

1/4 łyżeczki mielonego kminu rzymskiego

1/4 łyżeczki mielonej kolendry

szczypta garam masali

sól i pieprz Dodatkowo: 1 łyżeczka masła klarowanego do smażenia

sól i pieprz Dodatkowo: 1 łyżeczka masła klarowanego do smażenia

świeża kolendra do posypania Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPosiekaj cebulę i papryczkę chili (bez pestek). Pokrój pomidory. Zetrzyj czosnek i imbir na tarce Robienie jajecznicyRozgrzej tłuszcz na patelni. Zeszklij cebulę. Dorzuć czosnek, imbir i chili. Smaż całość rzez około pół minuty. Dodaj pomidora, kmin, kurkumę, kolendrę oraz garam masalę. Podsmażaj całość aż pomidor zmięknie. Na koniec dodaj jajka i smaż na niewielkim ogniu do momentu aż uzyskasz pożądaną konsystencję. Podawanie jajecznicyGotową jajecznicę dopraw solą i pieprzem. Możesz ją też posypać świeżą kolendrą. Rada: Jeśli chcesz możesz wykorzystać też inną zieleninę do dekoracji jajecznicy, na przykład natkę pietruszki.

