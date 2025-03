Ta błyskawiczna pasta bije na głowę wszystkie sklepowe smarowidła. Zrobisz ją w 5 minut

Moim najnowszym odkryciem jest grecka pasta tirokafteri. Jej nazwa w wolnym tłumaczeniu oznacza „pikantny ser”. Bazę tej wyjątkowej przekąski stanowi feta, a ostrości dodaje jej chili. Całości dopełnia jogurt naturalny, czosnek, papryka i oliwa z oliwek. Z połączenia tych paru prostych składników w krótkim czasie powstaje obłędnie pyszny przysmak. Zobacz, jak go zrobić.

Jak zrobić grecką pastę do kanapek?

Podstawowy przepis zakłada użycie pieczonej papryki do przygotowania pasty. Postanowiłam jednak nieco zmodyfikować klasyczną recepturę na tirokafteri i wykorzystać paprykę konserwową. Można ją dostać w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Kosztuje od 6 do 16 złotych w zależności od punktu sprzedaży i pojemności opakowania. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by sięgnąć po przetwory zgromadzone w spiżarni. Jeśli masz domową paprykę konserwową, to świetna okazja, by ją spożytkować.

200 g sera feta

7-8 kawałków papryki konserwowej

łyżka oliwy

3 łyżki jogurtu greckiego

pół łyżeczki chili

ząbek czosnku Sposób przygotowania Robienie pastyFetę, paprykę i czosnek wrzuć do kielicha blendera. Dodaj oliwę i jogurt, a następnie zmiksuj całość. Konsystencja pasty nie musi być idealnie gładka. Na koniec dodaj chili i dokładnie całość wymieszaj. Ilość przyprawy zależy od indywidualnych preferencji. Możesz ją zwiększyć lub zmniejszyć. Podawanie pastyGotową pastę możesz udekorować zgodnie z upodobaniami.

Rada: Gotową pastę należy trzymać w lodówce (nie dłużej niż 2-3 dni). Dlatego lepiej robić mniejsze porcje i wykorzystywać je na bieżąco.

Z czym podawać tirokafteri?

Gotowa pasta najlepiej smakuje ze świeżym, chrupiącym pieczywem. Świetnie sprawdza się w roli zamiennika klasycznego masła. Można nią posmarować chleb, bułki, bagietkę, a także pitę czy tortillę. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać tirokafteri jako składnik farszu do wytrawnych naleśników. Produkt doskonale komponuje się z różnego rodzaju warzywami – zarówno świeżymi, jak i grillowanymi. To też bardzo ciekawy dip. Pasuje do frytek i nachosów.

Warto podkreślić, że tirokafteri w domowej odsłonie jest znacznie zdrowsza niż różne smarowidła dostępne w sklepach. Ser feta dostarcza sporych ilości łatwo przyswajalnego białka i wapnia, które odgrywają istotną rolę w regeneracji mięśni oraz prawidłowym funkcjonowaniu układu kostnego. Zawiera też zdrowe kwasy tłuszczowe. Wzmacnia odporność i wspomaga pracę serca. Spożywany z umiarem może przynieść wiele korzyści zdrowotnych.

