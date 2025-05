Dodaj to do placków ziemniaczanych, a każdy poprosi o dokładkę. Wyjdą obłędnie chrupiące

W naszym kraju potrawy z ziemniaków cieszą się ogromną popularnością. To właśnie ziemniaki stanowią podstawę wielu domowych posiłków. Nic dziwnego, ponieważ są wszechstronne, sycące i łatwo dostępne, a do tego to naprawdę tanie warzywa. Można przyrządzić je na wiele sposobów – smażąc, gotując czy piekąc. Świetnie smakują nie tylko jako dodatek do obiadu. To też składnik wielu pysznych potraw, takich jak na przykład pierogi czy kopytka, ale nie tylko.

Packi ziemniaczane z pysznym dodatkiem

Placki ziemniaczane to jedno z najbardziej lubianych dań w polskiej kuchni. Przygotowuje się je z tartych ziemniaków, cebuli, jajek i mąki, a następnie smaży na złoty kolor. Są chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku, co sprawia, że mają naprawdę wielu wielbicieli. Takie placki można podawać na różne sposoby – na słono, na przykład ze śmietaną czy sosem pieczarkowy, ale świetnie smakują też w wersji na słodko, na przykład z cukrem. Jest to więc bardzo prosta, ale zarazem wyjątkowo smaczna potrawa.

Ja placki ziemniaczane przygotowuję jednak nieco inaczej niż według klasycznego przepisu. Dodaję jeden, szczególny składnik – chodzi o starty żółty ser. Placki ziemniaczane z dodatkiem żółtego startego sera to pyszna wariacja klasycznego dania. Ser dodaje potrawie intensywnego smaku i sprawia, że placki są jeszcze bardziej aromatyczne i sycące. W trakcie smażenia składnik ten delikatnie się roztapia, łącząc się z ziemniaczaną masą i tworząc pyszną, lekko chrupiącą skórkę.

Przepis: Placki ziemniaczane z żółtym serem Te placki smakują obłędnie, a do tego są cudownie chrupiące Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 315 w każdej porcji Składniki 1 kg ziemniaków

1 mała cebula

2 jajka

3–4 łyżki mąki pszennej

100–150 g żółtego sera

sól i pieprz

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie warzywZiemniaki obierz i zetrzyj na drobnej tarce (można też użyć tarki o średnich oczkach, jeśli wolisz bardziej wyczuwalną strukturę placków). Cebulę również zetrzyj lub drobno posiekaj i dodaj do ziemniaków. Całość wymieszaj i odciśnij nadmiar soku z masy ziemniaczanej. Mieszanie składnikówDo cebuli i ziemniaków dodaj jajka, mąkę oraz starty żółty ser. Wymieszaj dokładnie. Dopraw masę solą i pieprzem według uznania. Smażenie placków ziemniaczanychRozgrzej olej na patelni. Nakładaj łyżką porcje masy ziemniaczanej. Smaż na średnim ogniu z obu stron na złoty kolor (około 3–4 minuty z każdej strony).

Co jeszcze można dodać do placków ziemniaczanych?

Do placków ziemniaczanych można dodać wiele składników, które wzbogacą ich smak i sprawią, że będą jeszcze smaczniejsze. Świetnie komponują się z drobno posiekaną cebulą, czosnkiem lub świeżymi ziołami, takimi jak natka pietruszki czy szczypiorek. Niektórzy dodają do masy ziemniaczanej również startą marchewkę lub cukinię, co wprowadza delikatną słodycz i urozmaica smak. Świetnie smakują też placki ziemniaczane z chrzanem, a żeby potrawa ta była jeszcze bardziej sycąca – warto dodać do niej boczek.

