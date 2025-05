Ten przepis na szybką zapiekankę z serka wiejskiego robi furorę. Tani, błyskawiczny i z 47 g białka

Zapiekanki to świetny pomysł na szybki i smaczny obiad — są proste w przygotowaniu, a przy tym bardzo sycące. Można je zrobić na wiele sposobów: z makaronem, ziemniakami, ryżem, warzywami, mięsem czy serem. Idealnie sprawdzą się też wtedy, gdy nie mamy pomysłu na obiad lub nie zdążyliśmy zrobić dużych zakupów. Wystarczy kilka składników i chwila w piekarniku, a efekt zawsze zachwyca.

Jak zrobić zapiekankę z serka wiejskiego? Prosty przepis

Dietetyczka Marta Wysoglądna swoim profilu na Instagramie podała przepis na szybką i pyszną zapiekankę z serka wiejskiego. Co więcej, jest ona bardzo zdrowa, ponieważ dostarcza aż 47 g białka w jednej porcji. Poza głównym składnikiem, czyli serkiem wiejskim, dietetyczka używa też szynki, jajek, papryki i szczypiorku oraz odrobiny sera. Wystarczy wymieszać wszystkie składniki, przełożyć do naczynia żaroodpornego i zapiec. Całość posypana serem tworzy apetyczną, złocistą warstwę, która dodaje daniu jeszcze lepszego smaku. To prosty sposób na wykorzystanie składników z lodówki i przygotowanie sycącego posiłku w mgnieniu oka. Jeśli masz ochotę na więcej kulinarnych eksperymentów, to możesz przygotować szybką i prostą zapiekankę ziemniaczaną.

Przepis: Zapiekanka z serka wiejskiego Ta zapiekanka jest bardzo szybka, a smakuje naprawdę doskonale Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 104 w każdej porcji Składniki 200 g serka wiejskiego lekkiego

2 jajka

2 plasterki szynki

pół małej papryki

szczypiorek

sól i pieprz

1 plasterek sera żółtego Sposób przygotowania Krojenie składnikówPokrój szynkę, paprykę oraz szczypiorek. Mieszanie składnikówDo niewielkiego naczynia żaroodpornego przelej serek wiejski lekki. Następnie wbij dwa jajka, pokrojoną w kostkę szynkę, paprykę oraz posiekany szczypiorek. Przypraw solą i pieprzem i całość dokładnie wymieszaj. Górę posyp startym żółtym serem. Pieczenie zapiekankiZapiekankę włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piecz przez około 30 minut. Po tym czasie zapiekanka jest już gotowa.

Dlaczego warto jeść serek wiejski?

Serek wiejski to wartościowy element codziennej diety ze względu na swoje właściwości odżywcze. Zawiera dużo białka, które wspiera budowę mięśni i daje uczucie sytości na dłużej. Jest jednocześnie niskokaloryczny i mało tłusty, przez co śmiało mogą go zajadać osoby walczące z nadprogramowymi kilogramami. Dzięki zawartości wapnia wspiera zdrowie kości i zębów. Można go jeść zarówno na słono, jak i na słodko, dlatego to bardzo wszechstronny produkt, który powinien się znaleźć w lodówce każdej osoby, której zależy na zdrowym odżywianiu.

Czytaj też:

Katarzyna Bosacka ujawnia prawdę o ziemniakach. Zrób to, a będą zdrowsze niż kiedykolwiekCzytaj też:

Dodaj to do placków ziemniaczanych, a każdy poprosi o dokładkę. Wyjdą obłędnie chrupiące