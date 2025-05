Katarzyna Bosacka ujawnia prawdę o ziemniakach. Zrób to, a będą zdrowsze niż kiedykolwiek

Katarzyna Bosacka od lat namawia Polaków do dokonywania bardziej świadomych wyborów konsumenckich. Obnaża składy popularnych artykułów spożywczych i demaskuje chwyty marketingowe stosowane przez producentów żywności. Radzi, co kupić, a czego lepiej nigdy nie wkładać do koszyka. Jeden z jej najnowszych materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych różni się jednak nieco od innych. Dziennikarka bierze w nim na warsztat ziemniaki. Dzieli się z obserwatorami patentem na zwiększenie prozdrowotnych właściwości tych pysznych warzyw. Można to osiągnąć w bardzo prosty sposób, o którym wiele osób wciąż nie ma bladego pojęcia.

Jak wzmocnić prozdrowotne właściwości ziemniaków?

Ziemniaki zawierają wiele cennych mikro- i makroelementów, które wspierają pracę wielu różnych narządów. Można jednak sprawić, by były jeszcze zdrowsze. Wystarczy zastosować jeden prosty patent. Katarzyna Bosacka radzi, by ugotować warzywa, ostudzić je, a potem odgrzać. Ten trik doskonale wpisuje się w ideę „zero waste” (niemarnowania żywności). Jeśli zostaną ci kartofle z obiadu, nie wyrzucaj ich. Wstaw resztki do lodówki i wykorzystaj następnego dnia, na przykład do zrobienia placków ziemniaczanych, kopytek, zapiekanki, smażonych talarków, kotletów czy sałatki ziemniaczanej. Możesz też śmiało użyć ich do przyrządzenia purée. Opcji jest mnóstwo.

Dlaczego warto odgrzewać ziemniaki?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać odgrzane ziemniaki są znacznie zdrowsze niż świeże. Mają bowiem niższy indeks glikemiczny. Oznacza to, że ich spożycie nie powodują nagłego wzrostu stężenia cukru we krwi.

Podczas chłodzenia część skrobi zamienia się w tzw. skrobię oporną — to rodzaj błonnika, który nie ulega trawieniu w jelicie cienkim. Za to karmi dobre bakterie w jelicie grubym, wspiera trawienie i pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi – wyjaśnia Katarzyna Bosacka w opublikowanym materiale.

