Te placuszki zrobisz bez grama mąki w 10 minut. Spróbuj, a się zakochasz

Placuszki to jeden z naszych ulubionych sposobów na szybkie, smaczne i pożywne danie, które zaspokoi mały głód. Sprawdzają się jako idealnie jako deser czy przekąska. Są niesamowicie proste do przygotowania, a do tego wystarczy zaledwie kilka podstawowych składników do ich zrobienia. Cudownie smakują z dodatkiem jogurtu waniliowego, świeżych owoców, dżemu, ale też po prostu posypane cukrem pudrem.. Możliwości jest naprawdę dużo, więc warto eksperymentować.

Jak zrobić placuszki bez maki? Prosty przepis

Nie wszystkie placuszki muszą być robione na bazie mąki. Czasem wystarczy sięgnąć po zdrowsze alternatywy, jak kasza manna, która nadaje im wyjątkowej puszystości i lekkiej konsystencji. W połączeniu z dojrzałym bananem, który pełni rolę naturalnego słodzika smakują naprawdę obłędnie. Potrzebne jeszcze są jajka i mleko. W ten prosty sposób można przygotować pyszne, odżywcze placuszki bez dodatku mąki. To świetna opcja dla osób, które chcą uniknąć glutenu lub po prostu szukają zdrowszych wariantów. To też niekiedy ratunek dla osób, które nie mają w domu mąki.

Przepis: Placuszki bez mąki Te placuszki są nie tylko zdrowe, ale też obłędnie smaczne Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 106 w każdej porcji Składniki 2 dojrzałe banany

2 jajka

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego (opcjonalnie)

1 łyżka oleju kokosowego (do smażenia)

szczypta soli

1 łyżeczka proszku do pieczenia (opcjonalnie, jeśli chcesz, by placuszki były puszyste)

200 g błyskawicznej kaszy manny

200 ml ciepłego mleka Sposób przygotowania Przygotowanie bananów i kaszyBanany obierz, a następnie rozgnieć widelcem na puree. Zalej kaszę mannę mlekiem i odstaw na 15 minut, by napęczniała. Mieszanie składnikówDo rozgniecionych bananów dodaj jajka, cynamon, ekstrakt waniliowy (jeśli używasz) i szczyptę soli. Wszystko dobrze wymieszaj. Jeśli chcesz, aby placuszki były bardziej puszyste, dodaj łyżeczkę proszku do pieczenia. Smażenie placuszkówNa patelni rozgrzej olej kokosowy na średnim ogniu. Łyżką nakładaj masę na patelnię, formując małe placuszki. Smaż je na złoto z obu stron (około 2-3 minuty na każdej stronie). Podawaj na ciepło.

Czym zastąpić mąkę?

Mąkę pszenną można zastąpić kaszą manną, użyć płatków owsianych zmielonych na mąkę, czy też mąki z amarantusa, która jest pełna białka i minerałów. Dostępne są też inne zdrowe i smaczne alternatywy, które nie tylko wprowadzają nowy smak, ale także oferują dodatkowe korzyści odżywcze. W zależności od przepisu, doskonale sprawdzą się takie propozycje jak mąka migdałowa, kokosowa, ryżowa czy z cieciorki. Świetnym rozwiązaniem będzie też mąka gryczana lub kukurydziana. Czasem zamiast mąki, szczególnie w wypiekach, można dodać purée z warzyw, takich jak dynia, bataty czy cukinia, które nadadzą wilgotności i delikatnej konsystencji. Z kolei w deserach można używać mielonych orzechów czy nasion chia, które również pełnią rolę zagęszczającą. Dzięki takim zamiennikom, potrawy nie tylko stają się zdrowsze, ale często też po prostu smaczniejsze.

