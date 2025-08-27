Mielone, jakich jeszcze nie jadłeś! Ten niepozorny składnik zmienia wszystko. Zobacz!

Mielone to jedno z najbardziej kultowych dań polskiej kuchni. Kojarzą się z dzieciństwem, niedzielnym obiadem i kuchnią mamy lub babci. Czasem jednak warto zerwać z rodzinnymi tradycjami i przygotować je w wersji znacznie lżejszej i zdrowszej, a jednocześnie bardziej soczystej niż zwykle. Klucz do sukcesu tkwi w jednym i niepozornym dodatku. Użyj go, a od razu poczujesz różnicę.
Co dodać do mielonych, by były jeszcze lepsze?
Sekretem tych soczystych kotletów jest cukinia. Ma neutralny smak i delikatną strukturę, dzięki czemu świetnie łączy się z mięsem mielonym. Poza tym w ponad 90 procentach składa się z wody. W rezultacie sprawia, że kotlety nie wysychają i pozostają soczyste nawet po usmażeniu. Co więcej, nie dominuje w daniu, a jedynie podkreśla jego naturalny smak oraz aromat. Warto zaznaczyć, że cukinia jest nie tylko smaczna, ale też odżywcza. Wykazuje wiele cennych właściwości. Zawiera dużo mikro- i makroelementów, między innymi potas, magnez, wapń, żelazo, miedź, cynk oraz mangan. Znajdziemy w niej również błonnik. Jego obecność sprawia, że kotlety zapewniają uczucie sytości na długo. Już niewielka porcja hamuje głód i zapobiega podjadaniu między posiłkami, a tym samym ułatwia kontrolowanie masy ciała.
Jak zrobić kotlety mielone z cukinią?
Ich przygotowanie jest banalnie proste i nie różni się zbytnio od przyrządzania tradycyjnych przysmaków. Wystarczy zetrzeć cukinię na tarce, dodać ją do pozostałych składników, a potem całość wymieszać i uformować kotlety. Pamiętaj jednak o pewnej bardzo ważnej kwestii – zanim dodasz warzywo do masy, posól je lekko i odciśnij z nadmiaru wody. W przeciwnym razie mielone będą rozpadać się podczas smażenia.
Przepis: Kotlety mielone z cukinią
Są soczyste, lekkie i pełne smaku.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 35 min.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 367 w każdej porcji
Składniki
- 800 g mięsa mielonego
- 2 cukinie o miękkiej skórce
- 2 cebule
- 2 jajka
- 1 szklanka bułki tartej
- sól i czarny pieprz do smaku
Dodatkowo:
- tłuszcz do smażenia
Sposób przygotowania
- Szykowanie masyObierz, pokrój i podsmaż cebulę. Cukinię umyj i zetrzyj na tarce. Po odciśnięciu z nadmiaru wody dodaj ją do mięsa razem z cebulą. Dodaj trochę 2-3 łyżki bułki tartej. Dorzuć przyprawy i całość wymieszaj.
- Formowanie kotletówZwilż dłonie i formuj z masy kotlety dowolnej wielkości. Każdy z nich obtocz w bułce tartej.
- Smażenie kotletówKotlety smaż na rozgrzanym tłuszczu na złocisty kolor.
Wskazówka: Kotlety mielone możesz zaserwować z ziemniakami i sałatką, na przykład mizerią. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by podać je z ulubionym sosem (jogurtowym, koperkowym, pomidorowym, pieczarkowym, czosnkowym itp.).
