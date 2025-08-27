Mielone, jakich jeszcze nie jadłeś! Ten niepozorny składnik zmienia wszystko. Zobacz!

Mielone to jedno z najbardziej kultowych dań polskiej kuchni. Kojarzą się z dzieciństwem, niedzielnym obiadem i kuchnią mamy lub babci. Czasem jednak warto zerwać z rodzinnymi tradycjami i przygotować je w wersji znacznie lżejszej i zdrowszej, a jednocześnie bardziej soczystej niż zwykle. Klucz do sukcesu tkwi w jednym i niepozornym dodatku. Użyj go, a od razu poczujesz różnicę.

Co dodać do mielonych, by były jeszcze lepsze?

Sekretem tych soczystych kotletów jest cukinia. Ma neutralny smak i delikatną strukturę, dzięki czemu świetnie łączy się z mięsem mielonym. Poza tym w ponad 90 procentach składa się z wody. W rezultacie sprawia, że kotlety nie wysychają i pozostają soczyste nawet po usmażeniu. Co więcej, nie dominuje w daniu, a jedynie podkreśla jego naturalny smak oraz aromat. Warto zaznaczyć, że cukinia jest nie tylko smaczna, ale też odżywcza. Wykazuje wiele cennych właściwości. Zawiera dużo mikro- i makroelementów, między innymi potas, magnez, wapń, żelazo, miedź, cynk oraz mangan. Znajdziemy w niej również błonnik. Jego obecność sprawia, że kotlety zapewniają uczucie sytości na długo. Już niewielka porcja hamuje głód i zapobiega podjadaniu między posiłkami, a tym samym ułatwia kontrolowanie masy ciała.

Jak zrobić kotlety mielone z cukinią?

Ich przygotowanie jest banalnie proste i nie różni się zbytnio od przyrządzania tradycyjnych przysmaków. Wystarczy zetrzeć cukinię na tarce, dodać ją do pozostałych składników, a potem całość wymieszać i uformować kotlety. Pamiętaj jednak o pewnej bardzo ważnej kwestii – zanim dodasz warzywo do masy, posól je lekko i odciśnij z nadmiaru wody. W przeciwnym razie mielone będą rozpadać się podczas smażenia.

Przepis: Kotlety mielone z cukinią Są soczyste, lekkie i pełne smaku. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 367 w każdej porcji Składniki 800 g mięsa mielonego

2 cukinie o miękkiej skórce

2 cebule

2 jajka

1 szklanka bułki tartej

sól i czarny pieprz do smaku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie masyObierz, pokrój i podsmaż cebulę. Cukinię umyj i zetrzyj na tarce. Po odciśnięciu z nadmiaru wody dodaj ją do mięsa razem z cebulą. Dodaj trochę 2-3 łyżki bułki tartej. Dorzuć przyprawy i całość wymieszaj. Formowanie kotletówZwilż dłonie i formuj z masy kotlety dowolnej wielkości. Każdy z nich obtocz w bułce tartej. Smażenie kotletówKotlety smaż na rozgrzanym tłuszczu na złocisty kolor.

Wskazówka: Kotlety mielone możesz zaserwować z ziemniakami i sałatką, na przykład mizerią. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by podać je z ulubionym sosem (jogurtowym, koperkowym, pomidorowym, pieczarkowym, czosnkowym itp.).

