To masło znika z półek Biedronki szybciej niż świeże pieczywo. Zobacz, jak zdobyć je w gratisie

Najnowsza promocja na masło w Biedronce jest atrakcyjna i ciekawa. Skorzystają z niej jednak tylko „wybrani”. Oferta została skierowana do tych klientów, którzy należą do programu lojalnościowego Moja Biedronka. Na szczęście nietrudno do niego dołączyć. Wystarczy ściągnąć ze sklepu internetowego dedykowaną aplikację na telefon albo poprosić przy kasie o wydanie specjalnej karty uprawniającej do tańszych zakupów. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz się spieszyć. Akcja szybko dobiega końca.

Jak zdobyć masło za darmo w Biedronce?

Biedronka rozdaje Masło Polskie marki Mlekovita. Jeśli kupisz cztery kostki tego smarowidła o łącznej wadze 800 gramów, dwie kolejne dostaniesz gratis. Akcja kończy się w środę, 8 października 2025 roku. Pamiętaj, że sieć narzuciła na klientów pewne ograniczenia. Obowiązuje limit dzienny. Wynosi 6 sztuk produktu (w tym dwie darmowe) na jedną kartę lub aplikację lojalnościową.

Jak zrobić domowe masło smakowe?

Nie wiesz, co zrobić z zakupionym masłem? Jeśli znudziło ci się klasyczne smarowidło do pieczywa, przygotuj jego smakową odsłonę. To prostsze niż myślisz. Wystarczy, że połączysz tłuszcz z ulubionym produktem, na przykład czosnkiem. Możesz sięgnąć również po inne, mniej oczywiste składniki, między innymi miód, skórkę z cytryny, słodką paprykę, naturalny miód, tarty chrzan, musztardę, tymianek, bazylię, oregano, suszone pomidory, a nawet czekoladę. Ilości poszczególnych dodatków zależą od indywidualnych preferencji. Gotową mieszankę trzeba już tylko uformować w wałek, a następnie owinąć folią spożywczą i wstawić do lodówki, by stężała i zyskała odpowiednią konsystencję.

Pamiętaj, że masło użyte do przygotowania smakowego smarowidła powinno mieć temperaturę pokojową. Musi być na tyle miękkie, by dało się łatwo połączyć z wybranymi składnikami. Najlepiej sprawdzi się klasyczny, niesolony tłuszcz.

