Nie mam czasu na gotowanie, więc robię ten obiad z Biedronki. 20 minut i gotowe, a smakuje jak z restauracji
Przepisy

Dodano: 
Gnocchi
Gnocchi Źródło: Shutterstock
Jeśli brakuje ci czasu na gotowanie, ale nie chcesz rezygnować ze zdrowych posiłków, warto skorzystać z tego prostego przepisu. Wszystkie potrzebne składniki kupisz w Biedronce, więc to też ogromna wygoda.

Na co dzień wiele osób żyje w ciągłym biegu, a przez to brakuje czasu na przygotowanie wartościowych posiłków. W efekcie gotowanie schodzi wtedy na dalszy plan, a my wybieramy niezdrowe „gotowce”, wydajemy sporo pieniędzy na zamawiane jedzenie albo sięgamy po szybkie kanapki, które jednak są mało wartościowym posiłkiem. Okazuje się, że wcale nie musi tak być – obiad może być szybki, tani, a do tego naprawdę zdrowy.

Jak zrobić szybki obiad z Biedronki? Prosty przepis

Dietetyczka Kinga Wysocka opublikowała na swoim Instagramie propozycję pysznego obiadu ze składników, które kupisz w Biedronce – jednym z najpopularniejszych supermarketów w Polsce. Przygotujesz go w zaledwie 20 minut, więc to idealna propozycja nawet dla osób, które nie mają wiele czasu. Podstawą dania są gnocchi, które bez problemu dostaniesz w sklepie. Do tego wystarczy dodać tuńczyka, czosnek, oliwę i passatę pomidorową. Jak przypomina ekspertka, tuńczyk i mozzarella light to dobre źródła białka.

Przepis: Gnocchi z tuńczykiem

Ten obiad jest niesamowicie prosty w przygotowaniu, a smakuje wyśmienicie.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
20 min.
Liczba porcji
1
Liczba kalorii
590

Składniki

  • 25 g cebuli
  • 5 g czosnku
  • 150 g gnocchi
  • 10 g oliwy z oliwek
  • 65 g tuńczyka w sosie właśnym
  • 150 g passaty pomidorowej
  • 20 g rukoli
  • oregano
  • sól
  • pieprz
  • 60 g mozzarelli light

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie składnikówPokrój cebulę w kostkę i podsmaż na oliwie. Czosnek przeciśnij przez praskę, pokrój mozzarellę.
  2. Mieszanie składnikówDo podsmażonej cebuli dodaj czosnek, mozzarellę, tuńczyka, gnocchi i przyprawy (po szczypcie każdej). Całość zalej passatą. Pogotuj chwilę. Wyłóż na talerz i podawaj z rukolą.

Inne pomysły na szybkie obiady

Pomysłów na ekspresowe posiłki jest naprawdę wiele. Świetnym rozwiązaniem, gdy nie mamy czasu na gotowanie, jest makaron – z tuńczykiem i oliwkami, z czosnkiem i parmezanem lub w wersji z warzywami. Można też przygotować tortillę z hummusem i pieczonymi warzywami, sałatkę z kaszą kuskus, fetą i warzywami albo klasyczne jajko sadzone z ziemniakami i mizerią.

Warto sięgać po ciasto francuskie – zrobisz z niego np. kieszonki z pieczarkami, a nieśmiertelne naleśniki świetnie sprawdzą się zarówno „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej. Dobrym patentem jest również wykorzystywanie resztek – gdy jednego dnia ugotujesz za dużo kaszy, drugiego możesz użyć jej jako bazy do błyskawicznej sałatki. Ekspresowym obiadem będzie też penne arrabbiata, które zasmakuje każdemu.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl / Instagram/ kingawysockadietetyk