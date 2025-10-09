Nie mam czasu na gotowanie, więc robię ten obiad z Biedronki. 20 minut i gotowe, a smakuje jak z restauracji

Na co dzień wiele osób żyje w ciągłym biegu, a przez to brakuje czasu na przygotowanie wartościowych posiłków. W efekcie gotowanie schodzi wtedy na dalszy plan, a my wybieramy niezdrowe „gotowce”, wydajemy sporo pieniędzy na zamawiane jedzenie albo sięgamy po szybkie kanapki, które jednak są mało wartościowym posiłkiem. Okazuje się, że wcale nie musi tak być – obiad może być szybki, tani, a do tego naprawdę zdrowy.

Jak zrobić szybki obiad z Biedronki? Prosty przepis

Dietetyczka Kinga Wysocka opublikowała na swoim Instagramie propozycję pysznego obiadu ze składników, które kupisz w Biedronce – jednym z najpopularniejszych supermarketów w Polsce. Przygotujesz go w zaledwie 20 minut, więc to idealna propozycja nawet dla osób, które nie mają wiele czasu. Podstawą dania są gnocchi, które bez problemu dostaniesz w sklepie. Do tego wystarczy dodać tuńczyka, czosnek, oliwę i passatę pomidorową. Jak przypomina ekspertka, tuńczyk i mozzarella light to dobre źródła białka.

Przepis: Gnocchi z tuńczykiem Ten obiad jest niesamowicie prosty w przygotowaniu, a smakuje wyśmienicie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 590 Składniki 25 g cebuli

5 g czosnku

150 g gnocchi

10 g oliwy z oliwek

65 g tuńczyka w sosie właśnym

150 g passaty pomidorowej

20 g rukoli

oregano

sól

pieprz

60 g mozzarelli light Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówPokrój cebulę w kostkę i podsmaż na oliwie. Czosnek przeciśnij przez praskę, pokrój mozzarellę. Mieszanie składnikówDo podsmażonej cebuli dodaj czosnek, mozzarellę, tuńczyka, gnocchi i przyprawy (po szczypcie każdej). Całość zalej passatą. Pogotuj chwilę. Wyłóż na talerz i podawaj z rukolą.

Inne pomysły na szybkie obiady

Pomysłów na ekspresowe posiłki jest naprawdę wiele. Świetnym rozwiązaniem, gdy nie mamy czasu na gotowanie, jest makaron – z tuńczykiem i oliwkami, z czosnkiem i parmezanem lub w wersji z warzywami. Można też przygotować tortillę z hummusem i pieczonymi warzywami, sałatkę z kaszą kuskus, fetą i warzywami albo klasyczne jajko sadzone z ziemniakami i mizerią.

Warto sięgać po ciasto francuskie – zrobisz z niego np. kieszonki z pieczarkami, a nieśmiertelne naleśniki świetnie sprawdzą się zarówno „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej. Dobrym patentem jest również wykorzystywanie resztek – gdy jednego dnia ugotujesz za dużo kaszy, drugiego możesz użyć jej jako bazy do błyskawicznej sałatki. Ekspresowym obiadem będzie też penne arrabbiata, które zasmakuje każdemu.

