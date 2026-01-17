Placuszki z 4 składników bez mąki i cukru. 10 minut i gotowe

Domowe wypieki bez wątpienia mają w sobie coś bardzo wyjątkowego. Łączą nie tylko cudowny smak i zapach, ale też atmosferę rodzinnego ciepła. Co więcej, pozwala nam to na dobór ulubionych składników i eksperymentowanie w kuchni. Nie zawsze jednak mamy czas na przyrządzanie skomplikowanych deserów.

Przepis na placuszki z czterech składników

W tej sytuacji z pomocą przychodzi przepis na domowe placuszki, które są szybkim, prostym i zdrowym deserem. Będziesz potrzebować tylko czterech produktów i chwili wolnego czasu. Przepis na nie na swoim profilu naFacebooku opublikowała znana ekspertka kulinarna Daria Ładocha. Musisz mieć w swojej kuchni tylko płatki owsiane, dojrzałe banany, jajka i cynamon.

Przepis: Placuszki z czterech składników Te placuszki pokocha każdy, kto ich spróbuje. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 105 w każdej porcji Składniki 2 dojrzałe banany

2 jajka

6 łyżek płatków owsianych

3 szczypty cynamonu Sposób przygotowania Mieszanie składnikówZmieszaj porządnie ze sobą wszystkie składniki. Smażenie placuszkówRozgrzej olej na patelni i smaż placuszki, żeby były złociste po obu stronach.

Co więcej, takie placuszki przyrządzisz bez użycia mąki, są naturalnie słodkie, a do tego będą gotowe w kilka minut.

Podawaj z jogurtem, owocami, dżemem albo zjedz solo – smakują zawsze genialnie – dodała Daria Ładocha.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane to popularny „superfood”. Nie bez powodu są tak określane. Ich spożywanie świetnie wpływa na cały nasz organizm. Ich najważniejszym składnikiem jest beta-glukan, czyli rodzaj rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Dzięki temu regularne jedzenie tego produktu może przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu. Płatki owsiane mają też niski indeks glikemiczny, co zapobiega gwałtownym skokom cukru we krwi po posiłku. Jest to kluczowe dla osób z insulinoopornością i cukrzycą typu 2.

Jest to także nieocenione wsparcie dla układu pokarmowego. Błonnik nierozpuszczalny zwiększa masę stolca i przyspiesza pasaż jelitowy, zapobiegając zaparciom. To jednak nie wszystko, ponieważ beta-glukany są „pożywką” dla dobrych bakterii jelitowych. W konsekwencji wzmacnia to zdrowie mikrobiomu oraz odporność. Ich jedzenie ma też działanie przeciwzapalne. Spożywanie produktów bogatych w błonnik pokarmowy sprawia także, że czujemy się dłużej syci i nie sięgamy po kaloryczne przekąski.

