Ekspertka: takie śniadanie sabotuje twoją dietę. Ten błąd popełnia większość Polaków

Pierwszy posiłek w ciągu dnia jest bardzo istotny, ponieważ dostarcza nam energii na najbliższe godziny po całonocnym odpoczynku. Wpływa na nasze samopoczucie, ale też koncentrację, co jest niezwykle ważne w pracy czy w szkole. To, co spożywamy na śniadanie, ma znaczenie dla pracy mózgu, poziomu energii i metabolizmu. Najlepiej wybierać produkty bogate w białko, błonnik oraz witaminy.

Nie jedz takich śniadań

Dietetyczka Monika Czarnota opublikowała na Instagramie nagranie, w którym wyjaśniła, czego lepiej nie jeść na śniadanie.

Dwa jajka na śniadanie to za mało białka. Bardzo szybko staniesz się głodny i będziesz mieć ochotę coś przekąsić – powiedziała.

Ekspertka wyjaśniła, że aby dostarczyć zalecaną ilość białka, potrzebujemy aż... pięciu jajek. Nikt jednak przecież tylu sztuk rano nie je.

Zamiast dokładać kolejne jajka, lepiej dobudować białko jakościowe, wybierz np.: tuńczyk, serek wiejski, mozzarellę lub jogurt grecki – podpowiada specjalistka.

Dietetyczka wyjaśniła, że jest to prosty trik, który wydłuża uczucie sytości, stabilizuje poziom glukozy i insuliny, zmniejsza ochotę na przekąski i słodycze, a przez to wszystko realnie ułatwia odchudzanie. Podsumowała również, że w ten sposób otrzymujemy idealnie zbilansowane śniadanie, które „pracuje nad sylwetką, a nie przeciw niej”

Dlaczego warto jeść jajka?

Największą zaletą jajek jest to, że zawierają pełnowartościowe białko. Pod względem biologicznym ma ono najwyższą wartość. Posiada bowiem wszystkie aminokwasy egzogenne, czyli te, których człowiek nie potrafi sam wytworzyć, w świetnych proporcjach. Te produkty są także skarbnicą choliny, której większość ludzi spożywa zbyt mało. Odgrywa ona kluczową rolę w pracy mózgu i mięśni.

Z kolei żółtka jaj zawierają duże ilości luteiny i zeaksantyny. Są to silne przeciwutleniacze, które pomagają zapobiegać zwyrodnieniu plamki żółtej, a także zmniejszają ryzyko wystąpienia zaćmy. Jaja mają też wysoki tzw. indeks sytości. Oznacza to, że po ich zjedzeniu nie grożą nam napady głodu.

