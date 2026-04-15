Ta pasta zmienia zwykłe kanapki w hit. Robię ją w 5 minut i wszyscy biorą dokładkę

Sklepowe smarowidła do pieczywa zwykle zawierają sporo zbędnych substancji – zagęstników, konserwantów i wzmacniaczy smaku. Dlatego warto zamienić je na domowe dodatki do chleba. Ja zrobiłam to już jakiś czas temu. W sezonie wiosennym chętnie przygotowuję pastę kanapkową inspirowaną greckim klimatem – moją własną wersję tirokafteri. Powstaje błyskawicznie i jeszcze szybciej znika ze stołu. Sprawdź, w czym tkwi jej sekret.

Jak zrobić grecką pastę kanapkową?

Podstawą tej pasty jest prawdziwa feta. Wybierając ją w sklepie, zawsze uważnie czytaj etykiety. Unikaj produktów typu „ser sałatkowy” czy „feta-style” wykonanych z mleka krowiego z dodatkiem utwardzonych tłuszczów roślinnych. Autentyczny grecki ser, chroniony certyfikatem DOP, stanowi mieszankę mleka owczego i koziego. To połączenie zapewnia mu charakterystyczny smak, którego nie ma żaden tani zamiennik.

W pierwotnym przepisie na ten przysmak pojawia się również pieczona papryka. Ja zazwyczaj sięgam jednak po warzywo w wersji konserwowej. Dzięki temu mogę skrócić czas przygotowywania pasty do kilku minut i sprawić, by smarowidło zyskało ciekawszy charakter. Jeśli nie masz pod ręką domowych przetworów, sięgnij po gotowe produkty. Znajdziesz je w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie, na przykład w Biedronce. Słoik warzyw o pojemności 650 gramów kosztuje około 6 złotych.

Dlaczego warto włączyć fetę do diety?

Ser feta jest cennym źródłem łatwoprzyswajalnego białka oraz wapnia. Stugramowa porcja dostarcza około 360 mg tego pierwiastka. Zawiera też sporo fosforu (280 mg) i potasu (95 mg). W efekcie wspomaga zdrowie kości i zębów. Wspiera także prawidłowy przebieg wielu reakcji metabolicznych zachodzących w organizmie. Powinien być jednak spożywany z umiarem (między innymi ze względu na dużą ilość sodu i nasyconych kwasów tłuszczowych).

Przepis: Grecka pasta kanapkowa To świetne smarowidło do chleba. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 172 w każdej porcji Składniki 200 g sera feta

7-8 kawałków papryki konserwowej

łyżka oliwy

3 łyżki jogurtu greckiego

pół łyżeczki chili

ząbek czosnku Sposób przygotowania Robienie pastyFetę, paprykę i czosnek wrzuć do kielicha blendera. Dodaj oliwę i jogurt, a następnie zmiksuj całość. Konsystencja pasty nie musi być idealnie gładka. Na koniec dodaj chili i dokładnie całość wymieszaj. Ilość przyprawy zależy od indywidualnych preferencji. Możesz ją zwiększyć lub zmniejszyć. Podawanie pastyGotową pastę możesz udekorować zgodnie z upodobaniami.

