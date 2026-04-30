Ta sałatka z gruszką to kulinarny majstersztyk w 15 minut. Zrobię ją na majówkę

Już jutro zacznie się długi weekend majowy, a to dla większości idealna okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i rozpalić grilla. Dookoła będzie unosić się zapach aromatycznie przyprawionego mięsa. To właśnie ono jest główną gwiazdą takich spotkań. Udany grill to jednak nie tylko karkówka czy kiełbasa, ale także różnorodne, smaczne dodatki. Chrupiące pieczywo, grillowane warzywa czy domowe sosy potrafią świetnie uzupełnić dania. Ja w tym roku przygotuję swoją popisową sałatkę z gruszką.

Sałatka z gruszką na grilla

Ta sałatka to idealny dodatek do grillowanego mięsa. Jest lekka, a jednocześnie pełna wyrazistych smaków. Pikantna rukola świetnie łączy się ze słodką, soczystą gruszką i kremowym, intensywnym serem pleśniowym. Chrupiące orzechy włoskie nadają całości ciekawej tekstury. To eleganckie, ale proste połączenie, które doskonale przełamuje cięższe, mięsne dania z grilla.

Przepis: Sałatka z gruszką Tę sałatkę uwielbia cała moja rodzina. Smakuje doskonale. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 255 Składniki 2 garści świeżej rukoli

1 dojrzała, ale twarda gruszka (np. konferencja)

50–70g sera z niebieską pleśnią (np. Gorgonzola, Roquefort lub Lazur)

30 g połówek orzechów włoskich (opcjonalnie skarmelizowanych na miodzie) Dressing: 2 łyżki oliwy z oliwek, 1 łyżeczka miodu, 1 łyżeczka soku z cytryny, szczypta soli i pieprzu Sposób przygotowania Przygotowanie bazyRukolę umyj, osusz i przełóż do szerokiej miski. Krojenie składnikówGruszkę obierz (lub zostaw ze skórką dla koloru) i pokrój w średniej wielkości kostkę lub plasterki. Ser pleśniowy pokrusz w palcach na mniejsze kawałki. Dodawanie orzechówJeśli masz chwilę, podpraż orzechy na suchej patelni przez 2 minuty, aż zaczną pachnieć. Możesz też dodać odrobinę miodu na patelnię, by stały się lśniące i słodkie. Robienie sosuW małym słoiczku wymieszaj oliwę, miód, sok z cytryny oraz przyprawy. Wstrząśnij, aż powstanie jednolity emulsja. Mieszanie całościNa rukoli ułóż gruszkę i ser. Całość posyp orzechami i tuż przed podaniem polej przygotowanym dressingiem.

Pamiętaj, aby dressingiem polewać sałatkę dosłownie w ostatniej chwili, ponieważ delikatna rukola pod wpływem kwasu i soli bardzo szybko więdnie i traci swoją atrakcyjną strukturę. Przepis jest na jedną porcję. Jeśli chcesz przygotować większą ilość, pomnóż wszystkie składniki na przykład razy cztery lub pięć. Wtedy wystarczy dla wszystkich gości.

Proste pomysły na sałatki

Jeśli chcesz przygotować szybkie sałatki, warto postawić na proste, świeże składniki i sprawdzone połączenia smaków. Świetnym pomysłem jest klasyczna sałatka z pomidorów, ogórka i czerwonej cebuli z oliwą i odrobiną soli oraz pieprzu. Będzie gotowa w kilka minut. Możesz też zrobić sałatkę z rukoli, mozzarelli i pomidorków koktajlowych, skropioną balsamico. Na coś bardziej sycącego sprawdzi się miks sałat z grillowanym kurczakiem i prostym dressingiem jogurtowym. A jeśli masz ochotę na coś słodszego, połącz sałatę z owocami, np. jabłkiem lub truskawkami, i dodaj garść orzechów. To szybkie, a bardzo efektowne rozwiązanie.

