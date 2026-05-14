Zamiast ciast budyniowych robię ten warstwowy deser. Bez pieczenia, a lepszy niż z cukierni

Przygotowywanie domowych ciast to nie tylko sposób na pyszny deser, ale także ogromna satysfakcja. Domowe wypieki często smakują lepiej niż gotowe produkty ze sklepu, ponieważ są przygotowane z sercem. Zaletą jest też to. że można je zrobić według własnych upodobań. Co więcej, piękne ciasta wcale nie muszą być szalenie trudne w zrobieniu. Przekonałam się o tym sama ostatnio.
Przepis na lekki deser
Osobiście nie lubię różnego rodzaju „budyniowych” ciast, ale miałam ochotę na coś lekkiego. Postanowiłam więc przygotować bardzo efektowny, warstwowy deser na spodzie z pokruszonych herbatników zmieszanych z roztopionym masłem. Środkowa warstwa to puszysty mus czekoladowy, a górna to mus malinowy. Smakuje naprawdę obłędnie.
Przepis: Ciasto z warstwami musu
To ciasto smakuje naprawdę wybitnie, musisz spróbować.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 45 min.
- Liczba porcji
- 10
- Liczba kalorii
- 272 w każdej porcji
Składniki
Spód:
- 150 g herbatników maślanych (pokruszonych na piasek)
- 50 g roztopionego masła
Warstwa czekoladowa:
- 100 g gorzkiej czekolady
- 250 g twarogu sernikowego (zmielonego) lub mascarpone
- 2 łyżki cukru pudru
- 1 łyżeczka żelatyny (rozpuszczona w 2 łyżkach gorącej wody)
Warstwa jagodowa (różowa):
- 200 g jagód lub mrożonych malin (zblendowanych i przetartych przez sito)
- 250 g twarogu sernikowego lub mascarpone
- 3 łyżki cukru pudru
- 1.5 łyżeczki żelatyny (rozpuszczona w 3 łyżkach gorącej wody)
Sposób przygotowania
- Przygotowanie spoduWymieszaj pokruszone herbatniki z masłem. Wyłóż nimi dno kwadratowej formy wyłożonej papierem do pieczenia, mocno dociskając. Wstaw do lodówki na 15 minut.
- Robienie musu czekoladowegoRozpuść czekoladę w kąpieli wodnej i lekko przestudź. Zmiksuj ser z cukrem pudrem, dodaj czekoladę, a na koniec powoli wlej przestudzoną żelatynę, cały czas miksując. Wylej na spód i chłodź w lodówce przez ok. 30 minut, aż masa zastygnie na tyle, by utrzymać kolejną warstwę.
- Robienie masy jagodowejZmiksuj ser z musem owocowym i cukrem pudrem. Na koniec dodaj rozpuszczoną żelatynę. Wylej delikatnie na warstwę czekoladową.
- ChłodzenieCałość powinna spędzić w lodówce minimum 4 godziny, a najlepiej całą noc.
- DekorowaniePrzed podaniem pokrój ciasto w równe kostki. Udekoruj kleksem pozostałego musu (wymieszanego z odrobiną bitej śmietany dla puszystości) oraz świeżą miętą.
Aby uzyskać tak idealnie równe warstwy jak na zdjęciu, przecieraj nóż gorącą wodą przed każdym cięciem kostek. Nie spiesz się z wylewaniem kolejnej warstwy. Pierwsza musi być sprężysta w dotyku. Jeśli wylejesz masę jagodową na zbyt miękką czekoladową, kolory się zmieszają i stracisz ten piękny kontrast widoczny na zdjęciu.
Inne pomysły na proste desery
Proste desery to świetny sposób na szybkie przygotowanie czegoś słodkiego bez spędzania wielu godzin w kuchni. Można zrobić pyszne przekąski z łatwo dostępnych składników, takich jak owoce, jogurt, czekolada czy herbatniki. Popularnym pomysłem są deserki w pucharkach, domowe koktajle owocowe albo szybkie ciasta bez pieczenia. Na przykład tiramisu w pucharkach, mus czekoladowy, galaretka z owocami czy warstwowe deserki z jogurtem i granolą. Bardzo popularne są także naleśniki z owocami i bitą śmietaną, pieczone jabłka z cynamonem.
Szybkim i pysznym rozwiązaniem są również domowe lody z mrożonych bananów, koktajle owocowe czy pudding chia przygotowany na mleku kokosowym. W kilka chwil można zrobić także muffinki, ciasteczka owsiane lub wafle przekładane masą kajmakową.
