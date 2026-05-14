Zamiast ciast budyniowych robię ten warstwowy deser. Bez pieczenia, a lepszy niż z cukierni
Deser warstwowy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Ten deser zachwyca nie tylko smakiem, ale też wyglądem. Delikatne warstwy musu czekoladowego i malinowego na chrupiącym spodzie tworzą lekkie ciasto, które świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas spotkań z bliskimi.

Przygotowywanie domowych ciast to nie tylko sposób na pyszny deser, ale także ogromna satysfakcja. Domowe wypieki często smakują lepiej niż gotowe produkty ze sklepu, ponieważ są przygotowane z sercem. Zaletą jest też to. że można je zrobić według własnych upodobań. Co więcej, piękne ciasta wcale nie muszą być szalenie trudne w zrobieniu. Przekonałam się o tym sama ostatnio.

Przepis na lekki deser

Osobiście nie lubię różnego rodzaju „budyniowych” ciast, ale miałam ochotę na coś lekkiego. Postanowiłam więc przygotować bardzo efektowny, warstwowy deser na spodzie z pokruszonych herbatników zmieszanych z roztopionym masłem. Środkowa warstwa to puszysty mus czekoladowy, a górna to mus malinowy. Smakuje naprawdę obłędnie.

Przepis: Ciasto z warstwami musu

To ciasto smakuje naprawdę wybitnie, musisz spróbować.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
45 min.
Liczba porcji
10
Liczba kalorii
272 w każdej porcji

Składniki

Spód:

  • 150 g herbatników maślanych (pokruszonych na piasek)
  • 50 g roztopionego masła

Warstwa czekoladowa:

  • 100 g gorzkiej czekolady
  • 250 g twarogu sernikowego (zmielonego) lub mascarpone
  • 2 łyżki cukru pudru
  • 1 łyżeczka żelatyny (rozpuszczona w 2 łyżkach gorącej wody)

Warstwa jagodowa (różowa):

  • 200 g jagód lub mrożonych malin (zblendowanych i przetartych przez sito)
  • 250 g twarogu sernikowego lub mascarpone
  • 3 łyżki cukru pudru
  • 1.5 łyżeczki żelatyny (rozpuszczona w 3 łyżkach gorącej wody)

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie spoduWymieszaj pokruszone herbatniki z masłem. Wyłóż nimi dno kwadratowej formy wyłożonej papierem do pieczenia, mocno dociskając. Wstaw do lodówki na 15 minut.
  2. Robienie musu czekoladowegoRozpuść czekoladę w kąpieli wodnej i lekko przestudź. Zmiksuj ser z cukrem pudrem, dodaj czekoladę, a na koniec powoli wlej przestudzoną żelatynę, cały czas miksując. Wylej na spód i chłodź w lodówce przez ok. 30 minut, aż masa zastygnie na tyle, by utrzymać kolejną warstwę.
  3. Robienie masy jagodowejZmiksuj ser z musem owocowym i cukrem pudrem. Na koniec dodaj rozpuszczoną żelatynę. Wylej delikatnie na warstwę czekoladową.
  4. ChłodzenieCałość powinna spędzić w lodówce minimum 4 godziny, a najlepiej całą noc.
  5. DekorowaniePrzed podaniem pokrój ciasto w równe kostki. Udekoruj kleksem pozostałego musu (wymieszanego z odrobiną bitej śmietany dla puszystości) oraz świeżą miętą.

Aby uzyskać tak idealnie równe warstwy jak na zdjęciu, przecieraj nóż gorącą wodą przed każdym cięciem kostek. Nie spiesz się z wylewaniem kolejnej warstwy. Pierwsza musi być sprężysta w dotyku. Jeśli wylejesz masę jagodową na zbyt miękką czekoladową, kolory się zmieszają i stracisz ten piękny kontrast widoczny na zdjęciu.

Inne pomysły na proste desery

Proste desery to świetny sposób na szybkie przygotowanie czegoś słodkiego bez spędzania wielu godzin w kuchni. Można zrobić pyszne przekąski z łatwo dostępnych składników, takich jak owoce, jogurt, czekolada czy herbatniki. Popularnym pomysłem są deserki w pucharkach, domowe koktajle owocowe albo szybkie ciasta bez pieczenia. Na przykład tiramisu w pucharkach, mus czekoladowy, galaretka z owocami czy warstwowe deserki z jogurtem i granolą. Bardzo popularne są także naleśniki z owocami i bitą śmietaną, pieczone jabłka z cynamonem.

Szybkim i pysznym rozwiązaniem są również domowe lody z mrożonych bananów, koktajle owocowe czy pudding chia przygotowany na mleku kokosowym. W kilka chwil można zrobić także muffinki, ciasteczka owsiane lub wafle przekładane masą kajmakową.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl