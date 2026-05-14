Zamiast ciast budyniowych robię ten warstwowy deser. Bez pieczenia, a lepszy niż z cukierni

Przygotowywanie domowych ciast to nie tylko sposób na pyszny deser, ale także ogromna satysfakcja. Domowe wypieki często smakują lepiej niż gotowe produkty ze sklepu, ponieważ są przygotowane z sercem. Zaletą jest też to. że można je zrobić według własnych upodobań. Co więcej, piękne ciasta wcale nie muszą być szalenie trudne w zrobieniu. Przekonałam się o tym sama ostatnio.

Przepis na lekki deser

Osobiście nie lubię różnego rodzaju „budyniowych” ciast, ale miałam ochotę na coś lekkiego. Postanowiłam więc przygotować bardzo efektowny, warstwowy deser na spodzie z pokruszonych herbatników zmieszanych z roztopionym masłem. Środkowa warstwa to puszysty mus czekoladowy, a górna to mus malinowy. Smakuje naprawdę obłędnie.

Przepis: Ciasto z warstwami musu To ciasto smakuje naprawdę wybitnie, musisz spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 272 w każdej porcji Składniki Spód: 150 g herbatników maślanych (pokruszonych na piasek)

50 g roztopionego masła Warstwa czekoladowa: 100 g gorzkiej czekolady

250 g twarogu sernikowego (zmielonego) lub mascarpone

2 łyżki cukru pudru

1 łyżeczka żelatyny (rozpuszczona w 2 łyżkach gorącej wody) Warstwa jagodowa (różowa): 200 g jagód lub mrożonych malin (zblendowanych i przetartych przez sito)

250 g twarogu sernikowego lub mascarpone

3 łyżki cukru pudru

1.5 łyżeczki żelatyny (rozpuszczona w 3 łyżkach gorącej wody) Sposób przygotowania Przygotowanie spoduWymieszaj pokruszone herbatniki z masłem. Wyłóż nimi dno kwadratowej formy wyłożonej papierem do pieczenia, mocno dociskając. Wstaw do lodówki na 15 minut. Robienie musu czekoladowegoRozpuść czekoladę w kąpieli wodnej i lekko przestudź. Zmiksuj ser z cukrem pudrem, dodaj czekoladę, a na koniec powoli wlej przestudzoną żelatynę, cały czas miksując. Wylej na spód i chłodź w lodówce przez ok. 30 minut, aż masa zastygnie na tyle, by utrzymać kolejną warstwę. Robienie masy jagodowejZmiksuj ser z musem owocowym i cukrem pudrem. Na koniec dodaj rozpuszczoną żelatynę. Wylej delikatnie na warstwę czekoladową. ChłodzenieCałość powinna spędzić w lodówce minimum 4 godziny, a najlepiej całą noc. DekorowaniePrzed podaniem pokrój ciasto w równe kostki. Udekoruj kleksem pozostałego musu (wymieszanego z odrobiną bitej śmietany dla puszystości) oraz świeżą miętą.

Aby uzyskać tak idealnie równe warstwy jak na zdjęciu, przecieraj nóż gorącą wodą przed każdym cięciem kostek. Nie spiesz się z wylewaniem kolejnej warstwy. Pierwsza musi być sprężysta w dotyku. Jeśli wylejesz masę jagodową na zbyt miękką czekoladową, kolory się zmieszają i stracisz ten piękny kontrast widoczny na zdjęciu.

Inne pomysły na proste desery

Proste desery to świetny sposób na szybkie przygotowanie czegoś słodkiego bez spędzania wielu godzin w kuchni. Można zrobić pyszne przekąski z łatwo dostępnych składników, takich jak owoce, jogurt, czekolada czy herbatniki. Popularnym pomysłem są deserki w pucharkach, domowe koktajle owocowe albo szybkie ciasta bez pieczenia. Na przykład tiramisu w pucharkach, mus czekoladowy, galaretka z owocami czy warstwowe deserki z jogurtem i granolą. Bardzo popularne są także naleśniki z owocami i bitą śmietaną, pieczone jabłka z cynamonem.

Szybkim i pysznym rozwiązaniem są również domowe lody z mrożonych bananów, koktajle owocowe czy pudding chia przygotowany na mleku kokosowym. W kilka chwil można zrobić także muffinki, ciasteczka owsiane lub wafle przekładane masą kajmakową.

