Szef kuchni zdradził mi trik na pieczarki do makaronu. Z 3 składników robię kremowy sos

Gdy na dworze panują wysokie temperatury, większość z nas po prostu nie ma ani siły, ani ochoty na przygotowywanie skomplikowanych i czasochłonnych posiłków. Wtedy warto postawić na danie, które zrobimy szybko, ale przy okazji porządnie nas nasyci. Dobrym pomysłem będą więc różnego rodzaju makarony z sosem.

Przepis na makaron z trzema składnikami

Moim faworytem jest makaron z trzema składnikami: cebulą, śmietaną i pieczarkami. Smakuje naprawdę świetnie. Przepis na tę potrawę dostałam od znajomego szefa kuchni, który w ten sposób udowodnił mi, że czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze.

Istotne jest, żebyś pieczarki smażył na dość dużym ogniu. Jeśli będzie on zbyt mały, to puszczą wtedy wodę i zaczną się „gotować”, zamiast rumienić. A to właśnie lekko podsmażone dają najwięcej smaku. Po dodaniu śmietany trzymaj wszystko na małym ogniu tylko chwilę. Zbyt długie gotowanie może sprawić, że sos zrobi się zbyt gęsty albo zacznie się „ważyć”.

Przepis: Makaron z pieczarkami, cebulą i śmietaną Ten makaron jest banalnie prosty w przygotowaniu, a smakuje świetnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 598 w każdej porcji Składniki 200 g makaronu (np. penne, świderki lub tagliatelle)

250 g pieczarek

1 duża cebula

200 ml śmietany 18% lub 30%

sól i pieprz do smaku

odrobina masła lub oleju do smażenia Sposób przygotowania Gotowanie makaronuUgotuj makaron według instrukcji na opakowaniu. Przygotowywanie składnikówCebulę pokrój w kostkę, a pieczarki w plasterki. Na patelni rozgrzej olej lub masło i zeszklij cebulę. Dodaj pieczarki i smaż 5–7 minut, aż odparuje woda i lekko się zarumienią. Wlej śmietanę, dopraw solą i pieprzem. Gotuj 2–3 minuty na małym ogniu. Mieszanie makaronu z sosemDodaj ugotowany makaron i dokładnie wymieszaj z sosem.

Choć ta wersja sosu jest pyszna sama w sobie, to jeśli chcesz nieco bardziej poeksperymentować, możesz do tego sosu dodać także podsmażone kawałki kurczaka. Świetnie sprawdzi się świeży czosnek, który nada potrawie wyrazistszego aromatu, a także natka pietruszki lub szczypiorek. One z kolei dodadzą świeżości i koloru potrawie.

Pomysły na inne, proste dania

W ciepłe dni najlepiej sprawdzają się lekkie, świeże dania, które nie obciążają układu trawiennego i nie wymagają długiego stania przy kuchence. Dobrym pomysłem są sałatki na bazie warzyw sezonowych, np. z pomidorami, ogórkiem, rukolą i serem feta lub mozzarellą. Można je wzbogacić o grillowanego kurczaka, tuńczyka albo ciecierzycę, dzięki czemu będą bardziej sycące.

Świetnym wyborem są także chłodniki, na przykład z buraków lub ogórków, podawane z jajkiem i świeżymi ziołami. To dania orzeźwiające, bogate w witaminy i idealne na upalne dni. Szybko przygotujesz również tortille z warzywami, hummusem i kawałkami pieczonego kurczaka – są lekkie, a jednocześnie dostarczają energii.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o szybkie dania na upalne dni i makaron z pieczarkami

Co warto gotować, gdy na dworze panują wysokie temperatury?

W ciepłe dni najlepiej stawiać na dania lekkie, świeże i ekspresowe w przygotowaniu, które nie obciążają układu trawiennego. Doskonale sprawdzą się:

Różnego rodzaju makarony z szybkim sosem,

Sałatki na bazie warzyw sezonowych (np. z dodatkiem fety, mozzarelli, kurczaka lub ciecierzycy),

Chłodniki (np. z buraków lub ogórków) podawane z jajkiem,

Lekkie tortille z warzywami, hummusem i pieczonym kurczakiem.

Jakich trzech głównych składników potrzeba do zrobienia ekspresowego makaronu?

Przepis pochodzący od szefa kuchni opiera się na genialnej prostocie. Do przygotowania tego pysznego i sycącego sosu potrzebujesz zaledwie trzech podstawowych składników:

Cebuli,

Pieczarek,

Śmietany.

Jak prawidłowo smażyć pieczarki i przygotować sos, aby wyszedł idealnie?

Kluczem do sukcesu są dwie zasady techniczne:

Duży ogień do pieczarek: Grzyby należy smażyć na dość dużym ogniu. Przy zbyt małym płomieniu puszczą wodę i zaczną się gotować, zamiast apetycznie rumienić. To właśnie lekkie podsmażenie wydobywa z nich najwięcej smaku.

Krótkie trzymanie śmietany na ogniu: Po dodaniu śmietany całość trzymamy na małym ogniu tylko przez chwilę. Zbyt długie gotowanie może sprawić, że sos za bardzo zgęstnieje lub się zwarzy.

Jak można urozmaicić ten prosty przepis na makaron z pieczarkami?

Choć wersja trzywierszowa jest pyszna sama w sobie, bazę tę można łatwo rozbudować. Do sosu warto dodać:

Podsmażone kawałki kurczaka (dla zwiększenia sytości i ilości białka),

Świeży czosnek, który nada potrawie wyrazistszego aromatu,

Natkę pietruszki lub szczypiorek, które dodadzą całemu daniu świeżości oraz ładnego koloru.

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