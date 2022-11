Czy czekolada szkodzi na jelita? Specjalistka: „To zależy”

Prof. Ewa Stachowska z Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, propagatorka zdrowego trybu życia, która spostrzeżeniami na temat żywienia dzieli się m.in. w mediach społecznościowych, tym razem wytłumaczyła, jak czekolada działa na jelita. Okazuje się, że nie każdemu ten przysmak służy.

Komu może zaszkodzić czekolada?

„Czy czekolada działa korzystnie na jelita? To zależy! Jeśli mamy problem z rozkładaniem histaminy zawartej w pokarmach – to nie. Bowiem czekolada i produkty na bazie kakao są pokaźnym źródłem histaminy”– napisała prof. Stachowska.

Podkreśliła, że osoby, które mają problem z rozkładaniem histaminy, raczej go nie przeoczą, bo „po spożyciu obfitego w histaminę produktu – w tym wypadku rzeczonej czekolady – dość szybko pojawiają się biegunki, skurcze jelit, mdłości, nadkwasota”. Podobne dolegliwości mogą się pojawiać także po wypiciu wina czy zjedzeniu sera pleśniowego. Wtedy należy iść do lekarza i zdiagnozować problem.

Czekolada może poprawić mikrobiotę jelitową

„Ale jeśli po czekoladzie czujesz się jak młody Bóg, a każda kostka odkłada się tam, gdzie trzeba – to wiedz, że czekolada ma korzystny wpływ na mikrobiotę jelitową!” – napisała Ewa Stachowska. Przywołała badanie, które zostało opisane w European Journal of Epidemiology.

„Kiedy ochotnikom dawano codziennie przez 3 tygodnie 30 g czekolady o zawartości 85 i 70% kakao – to okazało się, że w stosunku do grupy kontrolnej (nieszczęśnikom, którzy nie jedli ani okruszka czekolady przez 3 tygodnie) czekoladożercy mieli zmienioną korzystnie mikrobiotę. W ich jelitach bujnie wzrastały tak cenne gatunki bakterii, jak Faecalibacterium prausnitzii i Blautia obeum” – napisała. I dała też radę osobom z nadwrażliwością na histaminę. Te mogą włączyć do diety kurkumę czy imbir, które też dobrze regulują mikrobiotę. "Za ich smak z góry przepraszam" – podsumowała.

