Czy mleko i czekolada nasilają trądzik? Specjalistka odpowiada

Prof. Ewa Stachowska z Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, propagatorka zdrowego trybu życia, która spostrzeżeniami na temat żywienia dzieli się m.in. w mediach społecznościowych, tym razem wzięła pod lupę czekoladę i mleko, aby odpowiedzieć, czy nasilają trądzik. Odpowiedź w przypadku obu produktów jest jedna: tak.

Czy czekolada nasila trądzik?

– Bardzo często osoby z trądzikiem odmawiają sobie czekolady. Czy słusznie? I czy każda czekolada „działa” podobnie. Może jest tak, że nie można jeść tej nadziewanej, białej i mlecznej – a gorzką można? Niestety odpowiedź brzmi – nie można. Badania pokazują, że ta bardzo zdrowa – gorzka 99% – jedzona w racjonalnych ilościach (25 g dziennie zjadane około godziny 20:00), po czterech tygodniach doprowadziła do zaostrzenia trądziku! – napisała prof. Stachowska.

Podała jeszcze przykład innego badania, w którym sprawdzano, co będzie gorsze dla cery – jedzenie żelków (które ekspertka nazwała swoistym "hamburgerem" wśród słodyczy), czy batonów czekoladowych. Okazało się, że to batony czekoladowe nasiliły niekorzystne zmiany. Jak zauważyła prod. Stachowska, prawdopodobnie dlatego, że zawierają w swoim składzie również mleko.

Dlaczego mleko nasila trądzik?

Prof. Ewa Stachowska przywołała wyniki badań opublikowanych trzy lata temu, gdzie przyjrzano się 47 tys. kobiet. Te, które piły mleko – szczególnie odtłuszczone – częściej zmagały się z trądzikiem.

Jak to możliwe? Jak tłumaczy specjalistka, „przemysłowo produkowane mleko zawiera zanieczyszczenia sterydami anabolicznymi, które będąc prekursorami testosteronu nasilają produkcje sebum i hiperkeratynizację skóry” ponadto „mleko (znów szczególnie to odtłuszczone) zawiera więcej insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1). IGG -1 zwiększa biodostępność wolnych androgenów krążących we krwi”.

Prof. Stachowska zwróciła też uwagę, że „odtłuszczone mleko koreluje z trądzikiem także dlatego, że zawiera mniej estrogenów (w stosunku do mleka pełnego). Estrogeny w odróżnieniu od androgenów łagodzą trądzik”.

