Nie lubisz papryki? Sprawdź, dlaczego warto przekonać się do tego warzywa

Nie każdy lubi paprykę, ale naprawdę warto przekonać się do tego warzywa, bo jest ono prawdziwą bombą witaminową, a także dostarcza nam ważnych dla zdrowia antyoksydantów. Zielona, żółta, pomarańczowa i czerwona papryka nieco różnią się pod względem wartości odżywczych. Dowiedz się, dlaczego warto jeść paprykę.

Papryka – warzywo idealne?

Papryka to jedno z wielu warzyw, które dostarczają do naszego organizmu jedynie cenne składniki odżywcze oraz błonnik pokarmowy. Niewielka kaloryczność, a także przyjemny, słodkawy smak sprawiają, że możemy jeść paprykę niemal bez ograniczeń. Warzywa to doskonale zastępuje niezdrowe przekąski, może być spożywane na diecie odchudzającej, a także dba o naszą urodę, bo przeciwdziała starzeniu się organizmu.

Papryka to pod wieloma względami warzywo idealne, które powinno jak najczęściej gościć w naszej diecie. Możemy spożywać ją na surowo, a także piec, dusić i dodawać do owocowo-warzywnych koktajli. Idealnie sprawdza się także jako dodatek do zup i sałatek; paprykę możemy również kisić, co dodatkowo pomaga dostarczać do organizmu probiotyki.

Wartości odżywcze papryki

Kolorowe papryki są doskonałym źródłem witaminy A i witaminy C, potasu, kwasu foliowego i błonnika. Najwięcej wartościowych dla zdrowia składników odżywczych m.in. beta-karotenu oraz witaminy C znajdziemy w czerwonej papryce. Papryka zielona, żółta i pomarańczowa także powinny znaleźć się w naszej diecie, bo kolorowe posiłki nie tylko cieszą oko, ale także pomagają przekonać się do zwiększenia spożycia zdrowych warzyw.

Dlaczego czerwona papryka ma więcej cennych składników odżywczych?

Jak podaje portal WebMED – paprykę zieloną zbiera się wcześniej, zanim zdąży zmienić kolor na żółty, pomarańczowy, a następnie czerwony. W porównaniu do zielonej papryki czerwona ma prawie 11 razy więcej beta – karotenu i 1,5 razy więcej witaminy C. I wszystko jasne – długie dojrzewanie zwiększa ilość składników odżywczych, które zaliczane są do grupy naturalnych antyoksydantów. Antyoksydanty, inaczej przeciwutleniacze, skutecznie redukują stres oksydacyjny, który powoduje powstawanie wolnych rodników tlenowych. Im mniej wolnych rodników tlenowych w organizmie, tym lepiej dla naszego zdrowia – redukcja wolnych rodników pomaga spowolnić naturalne procesy starzenia się organizmu oraz zmniejsza ryzyko rozwoju m.in. nowotworów.

Ile kalorii ma papryka?

Papryka to warzywo o dużej zawartości wody oraz błonnika pokarmowego. Średniej wielkości papryka, która waży około 200 gramów, dostarcza do naszego organizmu około 56 kalorii. To niewiele, dlatego warto dodawać paprykę do różnych potraw i sałatek, a także zastąpić nią niezdrowe przekąski np. słodycze.

Jak wykorzystać odżywczy potencjał papryki?

Aby w pełni wykorzystać odżywczy potencjał papryki, warto spożywać to warzywo na surowo. Wówczas unikniemy strat cennej dla zdrowia witaminy C oraz innych składników odżywczych, które ulegają rozpadowi pod wpływem obróbki termicznej.

W celu poprawy metabolizmu i przyśpieszenia spalania tłuszczu podczas stosowania diety odchudzającej warto jeść ostrą paprykę.

Najlepiej wybierać paprykę z pewnego źródła. Możemy także z powodzeniem uprawiać paprykę w ogrodzie, a nawet na balkonie lub tarasie.

Czytaj też:

Jak jeść i co jeść, żeby żyć dłużej? Na właściwy wybór nigdy nie jest za późnoCzytaj też:

Szybkie, proste i dobre. Przepis na koperty z ciasta francuskiego z mozzarellą i pieczarkami